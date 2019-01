Reacția generalului Toma Zaharia după ce a fost jefuit

Toma Zaharia

Val de locuințe sparte în judeţul Dâmbovița. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre o bandă de spărgători care ar acționa în apropierea Capitalei.

Chiar ieri, casa generalului Toma Zaharia a fost jefuită de patru hoți. Ulterior, aceștia au fost prinși.

Generalul Toma Zaharia a comentat incidentul pentru Realitatea TV: "Probabil, dupa ce au dat spargerea la mine, au plecat spre Bucuresti si au fost interceptati de o patrula de politie pe raza sectorului 1.

Au mai spart si la Racari un magazin si au fost mult mai multe obiecte decat am putut eu recunoaste. Sa mai fie unul, poate doua ceasuri.

Eram la parastasul tatalui meu, la sora mea acasa, si cand am venit am observat geamul spart si am anuntata bineinteles organele abilitate".

Casa generalului Toma Zaharia din localitatea Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a fost spartă ieri după-amiază, iar în cursul serii poliţiştii au prins patru suspecţi care aveau bilete de avion pentru Portugalia.

Suspecţii au fost depistaţi în Bucureşti, iar asupra lor au fost găsite bunurile susceptibile a fi sustrase: bijuterii din aur, ceasuri de damă şi bărbăteşti, bani.