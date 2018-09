UPC a demarat deja retransmisia postului TV Profit.ro. RCS-RDS şi Telekom se pregătesc să facă acelaşi lucru.

Televiziunea cu profil de business Profit.ro se vede de astăzi în grila de programe UPC. Potrivit informațiilor paginademedia.ro, Profit.ro urmează să intre pe RCS și Telekom.

Profit.ro este operată de Clever Media Network, care mai deține Look Plus și Look TV.