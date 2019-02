RCS & RDS, anunț uriaș. Orange, Vodafone și Telekom, dominați

RCS & RDS le-a dat o lovitură grea rivalilor. Gigantul telecom domină Orange, Vodafone și Telekom România, potrivit datelor furnizate de ANCOM pe ianuarie.

RCS & RDS este lider la portări mobile, reuşind să atragă cei mai mulţi români, a scris capital.ro.

In luna ianuarie au fost portate in Romania 82708 de numere de telefonie mobila, si 5475 numere de telefonie fixa.

Desi la mobil Digi Mobil a fost peste toti rivalii, la telefonia fixa lucrurile n-au stat la fel. In cazul telefoniei fixe, cei de la RCS & RDS au reusit sa aduca 1436 numere in retea, in timp ce Vodafone a reusit sa aduca 2669, intrecand pentru prima oara in mai bine de un an operatorul concurent, avand aproape jumatate din totalul numerelor portate.

Citește mai multe pe capital.ro!

CUM SUNT ÎMPĂRȚIȚI ABONAȚI TV ÎN ROMÂNIA (2018)

RCS&RDS - 3.700.000

TELEKOM - 1.470.000

UPC ROMÂNIA - 931.000

ORANGE TV - 418.000

FOCUS SAT - 353.000

TOTAL: 6.872.000