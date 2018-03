Răzvan Lucescu s-a hotărât cu cine ţine la alegerile FRF. Pe cine a ales între Lupescu şi Burleanu

Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei elene PAOK Salonic, şi-a anunţat public susţinerea faţă de candidatura lui Ionuţ Lupescu pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal.

Răzvan Lucescu este de părere că Ionuţ Lupescu deţine calităţile necesare pentru a conduce Federaţia.

"Fotbalul românesc are nevoie de Ionuţ Lupescu. Ionuţ a ştiut să-şi construiască o carieră excepţională de jucător de fotbal, prin muncă, seriozitate, inteligenţă. Ionuţ a ştiut să pornească la sfârşitul acestei cariere pe un alt drum, pe un nou drum al vieţii. Pe un drum care l-a adus în situaţia de a deveni un manager de succes. A fost managerul Federaţiei Române de Fotbal într-o perioadă în care Federaţia a cunoscut poate cea mai eficientă perioadă din istorie din punct de vedere financiar.



Ulterior a devenit preşedintele Comisiei Tehnice de la UEFA, o funcţie pe care foarte mulţi o râvnesc. Fotbalul românesc are nevoie de personalitatea lui Ionuţ Lupescu, are nevoie de cunoştiinţele lui despre fotbal, are nevoie de capacitatea lui managerială, de relaţiile pe care Ionuţ a ştiut să le clădească în atâţia ani de fotbal, în anii în care a fost plecat peste hotare, în ţări cu o economie superdezvoltată. Fotbalul românesc are nevoie de o schimbare radicală, iar Ionuţ Lupescu este omul care va şti să producă aceasă schimbare. Să fim alături de el!", este mesajul transmis de Lucescu jr.