Răzvan Lucescu a răbufnit: "Sunt niște idioți!"

Fostul selecţioner al României, Răzvan Lucescu, acum la PAOK Salonic, i-a "taxat" şi el pe dinamoviştii care au băut până la 4 dimineaţa în camera de hotel de la Piatra Neamţ.

Lucescu junior a spus că de pe urma unui astfel de comportament al câtorva jucători depind situațiile celorlalți fotbaliști, ale antrenorilor și chiar familiilor tuturor celor implicați.

"Nu știu dacă nu e bine ca acești jucători să fie bine de tot frecați și criticați, pentru că e incredibil. Am auzit în seara asta, un prieten bun mi-a trimis un mesaj. Scuzați-mă că sunt atât de direct și poate exagerat, dar din punctul meu de vedere sunt niște idioți. Am ajuns în al 14-lea an de antrenorat, așa ceva ceva e inadmisibil", a spus Răzvan Lucescu la Digisport.