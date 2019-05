Răzvan Cuc a făcut o promisiune. Specialiștii îl contrazic

În an electoral, guvernanții fac promisiuni pe bandă rulantă. Este și cazul ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc. Deși, în ultimii 4 ani, CFR abia a modernizat 39 de vagoane, Răzvan Cuc susține că numai în acest an vor ieși de la reparații 300 de vagoane. Adică, de 7 ori mai multe într-un singur an. Specialiștii îl contrazic și spun că e imposibil acest lucru, a informat Realitatea TV.