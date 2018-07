Dosarul "Cocaină pentru VIP-uri": Prima declarație a lui Răzvan Ciobanu

Răzvan Ciobanu

Nume grele din showbiz-ul românesc printre care Raluca Bădulescu, Răzvan Ciobanu, dar şi Marian Ionescu, de la Direcţia 5 au fost audiați joi la DIICOT Ploieşti într-un dosar de trafic de droguri.

Designerul a revenit ulterior pe contul lui de socializare.

"Pentru a nu sta în fiecare secundă la telefon, am să clarific aici: sunt suspect că aş deţine droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Droguri pe care le-aş fi procurat de la nişte oameni pe care nu i-am întâlnit, cu care nu am vorbit şi pe care nu i-am cunoscut vreodată în această viaţă. Cam atât am de spus. Îmi voi exercita dreptul de a mă apăra. Şi sunt genul de om care învaţă din greşelile trecutului", a notat Răzvan Ciobanu.

Dosarul "Cocaină pentru VIP-uri": 3 persoane reţinute. Răzvan Ciobanu şi Raluca Bădulescu, audiaţi