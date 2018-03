Războiul pe Spitalul CF Constanța continuă. Stroe, atac la sindicatele portuare

Felix Stroe reacționează după dezvăluirile legate de tunul imobiliar de la spitalul CF Constanța. Fostul ministru al Transporturilor neagă că ar avea vreo legătură cu preluarea abuzivă a terenului spitalului și cu afacerile lui Radu Mazăre. El aruncă totul pe sindicaliștii din port. Asta după ce și-a numit mai mulți apropiați în Consiliul de Administrație al portului, unul dintre ei, soțul unei deputate PSD.

Felix Stroe susține că nu a avut și nu are niciun amestec în afacerile imobiliare ale lui Radu Mazăre. Fostul ministru al Transporturilor neagă și că ar fi avut vreo legătură cu solicitarea Consiliului Județean Constanța de a prelua clădirea Spitalului CF.

”Nu eu sunt cel care am dorit transferul clădirii respective în domeniul public al Judeţului Constanţa, ci doar am formulat un punct de vedere negativ în legătură cu solicitarea managerului Spitalului Clinic CF Constanța de a transfera clădirea către o aşa-numită «comunitate portuară». Punctul de vedere negativ a fost motivat de împrejurarea că aşa-numita «comunitate portuară», identificată ca fiind formată din CN Administraţia Porturilor Maritime SA, Organizaţia Patronală Operatorul Portuar şi Federația Națională a Sindicatelor Portuare, nu are personalitate juridică”, a spus Felix Stroe pentru evz.ro.

Stroe aruncă pisica în curtea ”comunității portuare”. Dar președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare îl contrazice.

”Stroe Felix a hotărât împreună cu alţii asemenea lui, deposedarea de bunuri a Spitalului CF Constanţa, bunuri care nu le aparţineau nici lor şi nici domeniului public/privat al Municipiului Constanţa, acestea fiind proprietatea publică exclusivă a Statului Român. (...) Ceea ce îl sperie cel mai tare pe Stroe Felix este încadrarea juridică a faptelor sale, consecințele produse de acestea şi o posibilă răspundere chiar de natură penală”, a declarat Burlacu.

Acesta a mai spus că singurul lucru pe care comunitatea portuară l-a solicitat a fost trecerea prin HG a patrimoniului spitalului către administratorul domeniului portuar, deoarece cheltuielile unității medicale sunt greu de acoperit prin mijloace proprii.

Spitalul CF din Constanța este în administrarea Ministerului Transporturilor. Totuși, în perioada în care primarul orașului era Radu Mazăre, o parte din terenul unității medicale a fost vândută după o preluare abuzivă.

”Problema este a terenului. Situația juridică este neclară. Primăria cum a intrat în posesia terenului? Păi prin hotărâri de Consiliu Local Municipal Constanța. Fără aviz de la Ministerul Transporturilor, fără aviz din partea noastră. Terenul acesta de 6.075 de metri pătrați este vândut unor persoane fizice”, a afirmat Stelian Pariș, fostul manager al Spitalului CF Constanța.

Cât timp a fost ministru al Transporturilor, Felix Stroe a făcut câteva mutări cheie, spun jurnaliștii de la Evenimentul Zilei. El și-a numit mai mulți apropiați în conducerea Administrației Porturilor Maritime, între care și pe George Teșeleanu, soțul deputatei PSD Ileana Cristina Dumitrache. Acum, Stroe se războiește cu sindicaliștii din port.