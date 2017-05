Războiul dintre Raluca Turcan şi Alina Gorghiu continuă cu faza pe sacţiuni pentru lipsa de la vot

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, luni, la finalul sedintei Biroului Politic National, ca s-a decis in unanimitate ca, atunci cand membri ai partidului lipsesc de la voturi "cu asteptari mari din partea opiniei publice", scrie hotnews.ro, cum a fost cel de saptamana trecuta de la Comisia juridica din Senat, acestia vor fi sanctionati, putandu-se ajunge chiar la suspendarea din partid pe diferite perioade, potrivit News.ro.

Turcan a tinut sa mentioneze ca nu s-a referit punctual la Alina Gorghiu, ci la un principiu.

"Azi, in Biroul Permanent National, am propus si s-a decis in unanimitate ca, atunci cand colegi de-ai nostri lipsesc la voturi importante cu asteptari mari din partea opiniei publice, atunci politic sa recurgem la sanctiunile prevazute in Statut. Sanctiunile sunt graduale, de la imposibilitatea de a vota in anumite sedinte, inclusiv pana la suspendarea din partid pe diferite perioade", a declarat Raluca Turcan, dupa ce, saptamana trecuta afirma pe Facebook ca nu poate trece cu vederea lipsa liberalilor de la voturile importante.

Intrebata daca a avut vreo discutie cu Alina Gorghiu, care a absentat miercuri de la lucrarile Comisiei juridice, cand s-a votat gratierea pedepselor pentru fapte de coruptie, alaturi de Nicoleta Pauliuc care insa are o problema de sanatate, Turcan a raspuns ca nu vorbeste despre persoane, ci despre "un principiu care este foarte sanatos pentru a face diferenta intre PNL si PSD".