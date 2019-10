Războiul CSA – FCSB continuă! ”Echipa lui Becali este Steaua”

Un fost jucător al roș-albaștrilor a vorbit despre războiul FCSB – CSA Steaua.

Petre Marin (46 ani) crede că FCSB este adevărata Steaua București. Acesta a explicat că nu îl interesează actele sau hotărârile judecătorești și susține că formația roș-albastră nu a retrogradat niciodată în Liga a 4-a.

”Nu am cum să ratez un astfel de meci. Sper din tot sufletul că Steaua se va impune în fața celor de la Dinamo. Îi spun Steaua, deoarece eu consider că echipa lui Gigi Becali este Steaua adevărată. Nu mă interesează niciun act de la Talpan, nu mă interesează nicio hotărâre judecătorească. Această echipă a lui Gigi a oferit continuitate, așa cum au făcut și cei din generația mea, 2006. Eu când îmbrăcam tricoul sfânt roș-albaștru mă gândeam doar la performanță. Și consider că puteam să jucăm și finala Cupei UEFA. Cred că atunci echipa noastră a făcut cinste României.”

