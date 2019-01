Război total în justiție. Ce ascunde acuzația "grup infracţional organizat" în cazul DNA Ploiești

Toți oamenii lui Dragnea, la butoanele justiției

Noua Secție de investigare a magistraților, înființată de PSD-ALDE în ciuda criticilor venite de la Comisia de la Veneția și Comisia Europene, a lansat o acuzație șocantă în primul caz major instrumentat: toată secţia DNA Ploieşti este acuzată de "constituirea de grup infracţional".

Mai mulți procurori și ofițeri de poliție judiciară de la DNA Ploiești sunt acuzați de Adina Florea, candidatul lui Tudorel Toader la șefia DNA, în prezent procuror șef adjunct la Secția de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție, de grup infracțional organizat.

Printre altele, aceștia sunt acuzați că au încercat să obțină denunțuri care să vizeze politicieni celebri, precum Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghiță sau Iulian Bădescu.

În procesul verbal semnat de procurorul Adina Florea se spune că procurorii de la DNA Ploiești au dispus trimiterea în judecată a unor politicieni, "cunoscând că sunt nevinovați", pe lista aflându-se și Dragnea Liviu,



Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului General a extins acuzaţiile pentru procurorii de la DNA Ploieşti, aceştia fiind acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat. Toată secţia DNA Ploieşti e acuzată de grup infracţional, au precizat vineri, pentru Mediafax, surse judiciare.

Nu este singurul atac al actualei puteri la DNA-ul condus de Laura Codruța Kovesi. După dezvăluirile din presă ale unor convorbiri purtate la DNA Oradea, Parchetul general, condus încă de Augustin Lazăr, a dispus efectuarea unui "control al cauzelor despre care se face vorbire în înregistrare, concluziile acestui control urmând a fi implementate cu imparțialitate și fără întârziere".

În paralel, regimul Dragnea, prin măsurile instrumentate de ministrul Justiției, Tudorel Toader, continuă asediul la instituțiile și legile care combat corupția. Toader o va propune şi a treia oară pentru Adina Florea la șefia DNA, deși a fost refuzată de Iohannis de două ori.

Săptămâna trecută, Tudorel Toader a spus că Guvernul va adopta prin ordonanță de urgență "măsuri compensatorii" pentru persoanele condamnate penal de completurile de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și care au pierdut termenul legal de 30 de zile de la comunicarea sentinței definitive motivate pentru depunerea contestației în anulare.

Printre beneficiarii acestui OUG controversat se va afla și liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv în dosarul Referendumul.

Primul atac concret al Secției de investigarea magistraților

"Constituire a unui grup infracțional organizat (..) întrucât în perioada 2013-2016 procurorii și ofițerii de politie judiciara Negulescu Mircea, Onea Lucian Gabriel, Deaconu, Giluela, Răileanu Elena Cerasela, Savu Alfred Virgiliu, Iordache Mihai Iuliano, Florea Gabriela au inițiat ( procurorii Negulescu Mircea, Onea Lucian și ofiterul de politie judiciară Iordache Mihai), un grup structurat la care au aderat procurorii Deaconu Giluela, Răileanu Elena Cerasela, Savu Alfred și ofițerul de politie judiciara Florea Gabriela si care au actionat, in mod coordonat, in scopul comiterii infractiunilor de cercetare abuziva, represiune nedreapta, influentarea declaratiilor, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual si uz de fals, in dauna mai multor persoane carora le-au atribuit calitatea de subiecti procesuali principali cu incalcarea drepturilor si libertatilor acestora, au dispus si au propus luarea masurilor preventive privative de libertate, au dispus trimiterea in judecata a acestora cunoscând ca sunt nevinovate, au indus in eroare organele judiciare prin ticluirea şi producerea de probe nereale, inclusiv prin contrafacerea unor înscrisuri", explică procurorul Adina Florea noua acuzatie.

Referitor la faptele de cercetare abuzivă, Adina Florea susține că "în calitate de procuror DNA – Serviciul Teritorial Ploieşti, cu prilejul instrumentării dosarului penal nr. 183/P/2013, a exercitat presiuni şi constrângeri faţă de persoana vătămată Cosma Vlad Alexandru, cercetat în calitate de inculpat, în scopul de a-l determina să dea declaraţii cu privire la numiţii Ponta Victor Viorel, Ghiţă Sebastian Aurelian, Dragnea Liviu, Savu Daniel, Tudose Liviu Mihail , Voloşevici Andrei, Bădescu Iulian ", se arată în procesul verbal de cercetare.

Fostul şef DNA Ploieşti, Lucian Onea, şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost audiaţi vineri la Secţia de anchetă a magistraţilor din cadrul Parchetului General, după ce, joi, alţi procurori din cadrul filialei au fost de asemenea audiaţi.

Lucian Onea şi Mircea Negulescu sunt acuzaţi că au constrâns anumiţi martori să facă sesizări şi tabele false cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept „mită electorală".

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre o sesizare întocmită de către fostul deputat Vlad Cosma pe numele unui cetăţean din Chişinău, Serghei Petruş. Vlad Cosma ar fi fost ameninţat de către Lucian Onea că îi va întocmi dosar penal surorii acestuia, Andreei Cosma. Ulterior, Vlad Cosma a declarat public că Serghei Petruş nu există.

Procurorul şef adjunct DNA Călin Nistor, care asigură conducerea Direcţiei, a trimis, joi, Secţiei de procurori a CSM solicitarea avizului de revocare din funcţia de procuror DNA Ploieşti pentru Lucian Onea şi cereri de încetare a activităţii pentru încă trei procurori de la aceeaşi structură, respectiv Deaconu Giluela, Savu Alfred Virgiliu şi Răileanu Elena Cerasela.