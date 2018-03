Război total FCSB - CFR Cluj. Dan Petrescu l-a desfiinţat pe MM Stoica

Dan Petrescu nu i-a rămas dator lui Mihai Stoica după ce directorul sportiv al FCSB-ului a spus despre antrenorul CFR-ului că obişnuieşte să-şi înjure jucătorii.

Reamintim, Dan Petrescu şi Mihai Stoica au lucrat împreună la Unirea Urziceni, în urmă cu 10 ani.

"E directorul sportiv de la Steaua care spune ca înjur jucătorii. Îi transmit ca poate i-am injurat, dar eu nu am dat în niciun jucător aşa cum a făcut el când a lovit un spectator. Jucătorii pe care eu poate i-am înjurat au ajuns la naţionala României.

Eu sunt stelist, am fost în galerie, am fost în echipă, am fost căpitan, am jucat în Champions League. Am vorbit mereu la superlativ de Steaua, sunt fanul lor în Europa. Dacă era bărbat, mă suna pe mine. Nu vorbea în presă. Vom ajunge şi noi ca în Grecia. Acelaşi director sportiv îl înjura pe patronul Stelei când era la Urizceni", a spus Petrescu, în cadrul unei conferinţe de presă, preluată de Digisport.

"Petrescu a înjurat de morţi arbitrii. Că îi înjură pe jucători, e treaba lui. Nu e normal. Totul e o regie. De ce nu îl înjură pe Deac? Pentru că nu i-ar permite. Am lucrat cu Petrescu. Îl înjura pe Epaminonda pentru că ştia că nu îi răspunde. Pe Maftei nu îl înjura, i-a spus că nu poate juca fotbal aşa. Eu am fost suspendat o lună că m-am bucurat excesiv la un gol. Cred că cineva trebuie să ia măsuri împotriva lui. E un fost mare jucător, un antrenor de geniu, dar aşa ceva nu se poate permite.", declarase MM Stoica, într-o conferinţă de presă.