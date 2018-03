Război la Dinamo! Cornel Dinu l-a desfiinţat pe Ionel Dănciulescu. E greu de crezut aşa ceva

Fosta glorie dinamovistă Cornel Dinu l-a desfiinţat, practic, pe Ionel Dănciulescu, după ce au apărut informaţii că directorul sportiv al "câinilor" au urma să plece din "Ştefan cel Mare" la finalul sezonului.

"Procurorul" l-a criticat pe Dnaciu că nu şi-a folosit mai mult experienţa în folosul clubului.

"El a mai făcut o astfel de declaraţie mi se pare că prin decembrie, dar atunci se pregătea de colinde. Avea alte preocupări. Acum sper să nu fie din nou un avertisment din ăla coreean. Al 520-lea avertisment că pleacă. Eu cred că el ar trebuie să fie mult mai implicat în tot ce înseamnă deciziile care se iau la Dinamo. Pentru că are o anumită experienţă, provine dintre jucătorii care au evoluat la Dinamo pentru o perioadă mai mare de timp.

Însă probabil că sunt nişte numulţumiri pentru că nici el din câte îmi dau seama nu ştie ce vrea să fie, ori antrenor, ori conducător, ori una, ori alta. Eu rămân la părerea mea că are calităţi şi de antrenor, dar pentru asta trebuie să rişti şi să-ţi asumi nişte riscuri! Să ieşi la luptă, adică să antrenezi echipa. Are nişte calităţi din punctul ăsta de vedere. Am senzaţia că în ultimul timp s-a complăcut mai mult la o cafea, unde vorbea cu jucătorii. Dacă unul zice aşa ne aşezăm la o şuetă prin spate şi avem cu totul altă părere.

Ori aici lucrurile trebuie să fie clare! Când ştii că ai o anumită capacitate, când ştii că poţi să faci nişte lucruri foarte importante te implici real. Părerea mea e că din acest punct de vedere Danciu nu s-a implicat, nu şi-a asumat nişte decizii şi impunând chiar nişte decizii", a spus Dinu la Telekomsport.