Război între două jurnaliste celebre: "Jenant ce face acum"

Jurnalista Sidonia Bogdan, cunoscută pentru deconspirarea plagiatelor, critică dur mai multe pasaje din cartea "Fabrica de doctorate" semnată de Emilia Șercan, susținând că este "jenant ce face acum".

Redăm mai jos mesajul publicat de Sidonia Bogdan pe pagina sa personală de Facebook:

"Emilia Sercan arunca suspiciuni asupra unui articol publicat de mine in RL referitor la doctorii lui Oprea, sugerand ca as fi publicat un articol "controlat de servicii", dupa care revine cateva pagini mai incolo si spune ca s-ar fi inselat in privinta "jurnalistilor de la RL". Am citit paginile respective, pe chat, nu voi cumpara sau citi cartea vreodata.

Ce vreau sa precizez:

1. Imediat dupa publicarea articolului meu, Sercan a discutat mult cu "jurnalistii Rl" adica cu mine, pe un chat, iar discutiile respective inca mai exista. Foarte interesante, de altfel. Jenant ce face acum.

2. Cu muuult inainte de publicarea articolului despre plagiatorii lui Oprea, documentasem alte articole despre plagiat tot la Biblioteca Nationala, am fost un soarec de biblioteca cu mult inainte de a aparea Sercan cu teza lui Oprea.

3. Nu am publicat niciun articol "controlat de servicii".

4. Subiectul Oprea il cunosc milimetric, am stat toata vara pe el si nu are rost sa reiau ceea ce am explicat atunci. Daca unii, care isi doresc glorie desarta, fac asta, nu au decat.

In articolul referitor la presupusul plagiat al lui Sercan, care nu ma intereseaza absolut deloc, apare si o info interesanta la final: jurnalista are master in studii de securitate, culegere de informatii, specific pt presa de investigatii. Habar n-aveam ca exista asa ceva. Poate, cine stie, la acele cursuri a invatat sa arunce public suspiciuni asupra altor jurnalisti, pe care nu-i numeste, dar de la care a aflat niste informatii care i-au folosit f mult la momentul ala".

De-a lungul timpului, Emilia Șercan i-a acuzat de plagiat pe Gabriel Oprea, Petre Tobă, Neculai Onțanu și Mihai Stănișoară, iar despre teza de doctorat a Laurei Codruța Kovesi a spus că ar ridica suspiciuni, conținând paragrafe copiate și omisiuni, scrie EVZ.

Recent, ea a fost acuzată că ar fi copiat când și-a realizat propria lucrare de licență, susținută la Facultatea de Științe ale Comunicării și Jurnalism din Sibiu.