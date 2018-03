Război Florin Răducioiu - Burleanu. Cum a răspuns ex-atacantul după ce şeful FRF i-a zis că e şomer

Florin Răducioiu i-a răspuns şefului FRF, Răzvan Burleanu, cel care, într-o conferinţă de presă i-a numit ”şomeri” pe susţinătorii lui Ionuţ Lupescu.

"Răspunsul meu pentru Răzvan Burleanu!

Răzvan, îţi transmit că nu sunt şomer, am chiar două joburi şi o viaţă frumoasă. Nu e însă o ruşine să fii şomer. E doar greu. Nu folosi asta ca o jignire. Sunt atâtea mii de oameni în România care nu-şi pot găsi de muncă şi sunt amărâţi. Nu toţi au avut şansa să fie angajaţi de tineri la stat, la politicieni. Nu trebuie blamaţi.

O ruşine este să profiţi de funcţia pe care o ai, să arunci cu noroi în oamenii care au făcut ceva pentru ţara asta. Poate şi tu te-ai bucurat la golurile mele. Aveai 10 ani si sper că pe atunci iubeai fotbaliştii români care jucau pentru România. Eu nu sunt aşa iscusit că ţine la vorbe, dar vreau să-ţi zic că nu e frumos ce faci. Tu ai vrut să ne jigneşti pe noi, cei care am făcut fotbal. Am jucat mai bine sau mai prost, dar tot timpul din suflet. Generaţia care a bucurat milioane de români nu merită să fie jignită. Cu atât mai mult de către preşedintele Federaţiei de Fotbal, a cărei emblemă am purtat-o pe tricoul tricolor”, a declarat Florin Răducioiu pentru ProSport, preluat de Mediafax.

În vârstă de 47 de ani, Florin Răducioiu a marcat 21 de goluri în cele 40 de apariţii în tricoul Echipei Naţionale a României.