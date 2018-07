Război deschis la vârful Finanțelor. Teodorovici îl ameniță pe Mișa

Recuperarea de către stat a casei pierdute de către Klaus Iohannis a provocat un scandal imens între ministrul de Finanţe şi şeful ANAF. Ionuţ Mişa are termen ca până astăzi să spună de ce nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul să treacă în proprietatea statului. În caz contrar, ministrul de Finanţe a lăsat să se înţeleagă că Ionuţ Mişa ar putea să plece din fruntea ANAF.

Ionuţ Mişa are ultimatum de la ministrul de Finanţe ca până vineri să-i transmită de ce nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul să treacă în proprietatea statului.



,,Am trimis o solicitare preşedintelui ANAF. Obligaţia domniei sale este să răspundă până mâine (…) dacă are vreun temei legal să nu facă ce i-am spus. Dacă nu răspunde cerinţelor mele, nu mai are calitatea de subordonat al meu'',a amenințat Eugen Teodorovici la un post de televiziune.

În replică, Ionuț Mișa spune că ANAF-ul nu poate executa decat in baza unui titlu, iar acest titlu trebuie cerut de Ministerul de Finanțe, care este reprezentantul statului român.



Scandalul a început în urmă cu trei săptămâni. Atunci, Liviu Dragnea le-a cerut lui Eugen Teodorovici şi lui Ionuţ Mişa să recupereze datoriile de la familia Iohannis în urma pierderii imobilului din Sibiu.