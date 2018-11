A aparut ratingul pentru posturile de televiziune de stiri de la momentul cand a fost declansat Scandalul "Valiza", in tandem cu CEx-ul PSD, unde Liviu Dragnea i-a executat in direct pe liderii partidului care au avut curajul sa-l critice.

Ratingul Realitatea TV vs. Antena 3 arată cât de multă lume nu mai crede în Liviu Dragnea si in minciunile tonomatelor de presa, în acest Dictator al PSD, incat pana si simpatizantii partidului au ajuns sa mute postul, parasind "Sinteza Zilei" - pe care o considera o emisiune mincinoasa - catre "Jocuri de Putere", creditandu-l cu mult mai mult pe Rares Bogdan in defavoarea lui Mihai Gadea.

De altfel, acest trend se regaseste si in postarile pesedistilor de pe retelele de socializare, cu atat mai mult cu cat Rares Bogdan a facut apel si la pesedisti sa urmareasca "Jocuri de Putere" si dezvaluirile de la Realiatea TV: "singurul post de stiri care mai spune adevarul", dupa cum a declarat moderatorul emisiunii.

Sursa: ziuanews.ro