Răspunsul SUPERB al Simonei Halep pentru cei care i-au reproşat că nu iubeşte România

Simona Halep

Simona Halep a încheiat un an în care au fost şi cazuri în care a fost acuzată de anumite persoane că nu este suficient de patrioată şi că nu-şi iubeşte ţara.

S-a întâmplat în special când Simona nu a mers la meciul de Fed Cup din Canada şi când a refuzat să participe la Jocurile Olimpice de la Rio.



Simona spune însă că îşi iubeşte ţară şi argumentează spunând că putea locui oricând într-o ţară cu taxe mai mici.



"Pentru mine, România înseamnă mult. Dacă nu însemna, mă mutam de aici, puteam trăi oriunde. Dar îmi place să trăiesc aici. Căldură din această ţară nu este oriunde", a spus Simona la Digi Sport, conform Ziare.com.



În ceea ce priveşte neparticiparea la meciul de Fed Cup şi la Jocurile Olimpice, Simona a explicat de ce a luat aceste decizii.



"Oamenii m-au criticat, dar deciziile au fost luate strict din cauza sănătăţii. Am zis că mai bine să las pe cineva fresh să meargă şi să facă ceva pentru ţară. Au fost decizii luate strict de mintea mea, de sufletul meu. Ştiu că poate ar fi trebuit să fac un efort să mă duc, dar aşa am considerat că e mai bine.



Iar la Rio mi-a fost teamă de Zika pentru că am citit multe articole şi am văzut că mulţi sportivi străini au renunţat. Cred că a fost o decizie foarte bună pentru că la început de an am avut multe luni în care nu m-am simţit deloc bine şi am vrut doar să-mi menţin sănătatea. Şi aşa a fost până la urmă. Am regretat mult că n-am fost acolo", a completat Simona.