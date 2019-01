Răspunsul PMB la solicitarea realitatea.net: când se demontează iluminatul ornamental din București

Primăria Municipiului București a răspuns solicitării realitatea.net și a explicat când se va realiza demontarea tuturor elementelor ornamental-festive.

Astfel, potrivit răspunsului PMB, "demontarea tuturor elementelor ornamental-festive se va face pana la sfarsitul lunii februarie", cu o condiție.

"Iluminatul ornamental - festiv pentru iarna 2018 -2019 a avut ca tema Centenarul Marii Uniri, prin urmare nu a fost dedicat doar sarbatorii Craciunului 2018.

Astfel, au fost marcate mai multe evenimente importante, si anume implinirea, in anul 2018, a 100 de ani de la Marea Unire, Ziua Nationala a Romaniei, pe data de 1 Decembrie, precum si Mica Unire din data de 24 ianuarie 2019, motiv pentru care s-a considerat oportuna mentinerea acestui iluminat ornamental - festiv, avand in vedere faptul ca tematica decorurilor a fost dedicata Unirii.

De asemenea, Romania a preluat, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru o perioada de sase luni, responsabilitatea Presedintiei Consiliul Uniunii Europene, un eveniment foarte important in cadrul caruia s-au desfasurat si se vor desfasura numeroase evenimente, iar marcarea preluarii Presedintiei Consiliului UE a fost facuta si prin mentinerea in functiune a iluminatului ornamental - festiv in zona centrala.

Deconectarea si demontarea iluminatului ornamental-festiv a inceput din data de 07.01.2019, astfel incat, dintr- un numar de 59 locatii in care a fost amplasat iluminatulul ornamental - festiv, au fost deja deconectate si demontate elementele decorative in 30 locatii, restul de 29 locatii din centrul orasului urmand a fi deconectate pe data de 01.02.2019.

Demontarea tuturor elementelor ornamental-festive se va face pana la sfarsitul lunii februarie, daca conditiile meteo vor permite acest lucru. Iluminatul ornamental - festiv 2018 - 2019, cu tema Centenarul Marii Uniri, a fost realizat de Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti, aceasta ocupandu- se si de deconectare si demontare, iar costurile se incadreaza in prevederile contractuale" a fost răspunsul PMB, la solicitarea realitatea.net.