BNR, răspuns dur la oferta lui Darius Vâlcov: "Nu vrem discuții la cafele"

Purtătorul de cuvânt al BNR Dan Suciu a descris, într-o intervenție telefonică la emisiunea "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, situația "neclară" apărută prin declarația lui Darius Vâlcov cu privire la eliminarea ROBOR exact în momentele în care reprezentanții Ministerului de Finanțe purtau discuții de alt tip cu oficialii din Banca Națională.

Consilierul pe probleme economice al premierului Dăncilă, Darius Valcov, a declarat luni, într-un interviu acordat Bloomberg, că Guvernul vrea să discute cu Banca Națională a României pentru a "schimba radical" modul în care se calculeaza ROBOR.

"Sper să putem schimba radical modul în care se calculează ROBOR sau chiar să îl eliminăm. Se va lua o decizie cu Banca Centrală, care poate modifica regulile interne ale dobânzilor de pe piață interbancară", a declarat Darius Vâlcov.

Declarația lui Vâlcov a venit exact în momentele în care oficialii din BNR și cei din Finanțe se întâlneau în Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, unde au stabilit constituirea unui grup de lucru comun care să analizeze impactul Ordonanței 114/2018.

"S-a format un grup de lucru care să vadă dacă vine pe alta abordare legat de Ordonanță, nu înseamnă neapărat o modificare, vom vedea peste două săptămâni, nu vreau să anticipez concluziile.

Ceea ce mi s-a părut dubios, sau neclar a fost acea declarație a lui Vâlcov chiar în timpul discuțiilor, care părea că sugerează ce trebuie făcut cu ROBOR-ul, iar cei din Ministerul Finanțelor nu discutau în termenii lui Vâlcov, nu aveau mandat pe termenii respectivi.

Discuțiile se poartă la nivel instituțional, ce sens avea discuția lui Vâlcov, dincolo de faptul că era neclară? A fost neplăcut ca un consilier al Guvernului să intervină într-o discuție în care nu e parte. E nefiresc pentru Finanțe ca într-o discuție instituțională să intervină un consilier economic al premierului.

BNR vrea discuții instituționale pe o problemă serioasă, nu la cafea, nu prin înțelegeri la cafele sau prin mesaje care nu sunt în cadrul discuțiilor respective. Suntem într-un moment de rigoare instituțională care nu poate fi depășit altfel.

Eu nu am înțeles ce se dorește, cum să renunțăm la ROBOR sau să-l calculăm altfel. ROBOR nu poate fi schimbat, calculul se face matematic, matematica nu poate fi schimbată. Dacă se doreste să se renunțe la referințele din contractele de credite, nu știu ce treabă avem noi", a declarat Dan Suciu, marți seara, la Realitatea TV.

Purtătorul de cuvânt al BNR a explicat și de ce guvernatorul Mugur Isărescu nu poate răspunde invitației de a merge joi la o discuție în Senatul României:

"Simțim că e o mare neclaritate cu OUG 114. O dată ce cursul nu mai evoluează în ritmul în care a făcut-o, s-au diminuat și mesajele contondente la adresa BNR. E bine că se întâmplă asta, dar problema fundamentală e zgomotul de fond care se produce pentru a deturna discuțiile.

Azi de exemplu am primit o nouă invitație de la Senat, de la dl Zamfir, exact pentru ziua în care BNR are momentul cel mai important, ședința de politică momentară. Sunt 8 ședințe pe an, iar Zamfir s-a trezit să discute hodoronc tronc tocmai acum.

Nu refuzăm o invitație în Parlament, aici nu e un concurs de orgolii, dar dacă nu facem ședința la ora aia, e un semnal mai prost decât orice. Această lipsă de înțelegere, e o lipsa de interes de a afla lucruri de la BNR, e o vânătoare de vrăjitoare mai ales în ceea ce-l privește pe guvernator", a mai spus Dan Suciu.