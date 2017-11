Răsfăţatele anului 2018. Zodii de femei care vor avea tot ce-şi doresc de la viaţă şi de la bărbaţi

Anul 2018 va aduce pace si armonie, dragoste si intelegere pentru cateva dintre native. Va fi anul schimbarilor pozitive.

Printre rasfatatele astrelor in 2018 se numara femeile din urmatoarele 3 zodii:



Pesti



Noul an iti va aduce castiguri financiare semnificative. Tot ce ramane de facut este sa te bucuri de aceasta rasplata pentru toata munca grea depusa in 2017. In sfarsit ti se vor recunoaste meritele la locul de munca, vei primi numai laude si recunostinta, iar tu vei fi unul dintre cei mai rasfatati oameni! Esti favorizata si pe plan sentimental.



Scorpion



Desi nimic nu te poate surprinde, iata ca astrele iti dovedesc contrariul! In 2018 vei gasi acea persoana care te va intelege, indiferent de cat de nebunesti iti sunt ideile. In plus, legatura cu familia si cu cei din jur devine din ce in ce mai stransa, iar cei de la locul de munca iti vor aprecia eforturile. In rest, vei avea parte de dragoste, prietenie si noroc, prin urmare, va fi una dintre cele mai rasfatate zodii ale anului 2018, scrie ele.ro.



Gemeni



Si pentru tine urmeaza o perioada foarte buna in dragoste. In prima parte a anului, vei avea parte de o perioada cu o mare intensitate emotionala si vei experimeta o pasiune complet nebuna si neasteptata. Daca te afli intr-un cuplu stabil, inceputul lui 2018 se anunta a fi armonios, cu perioade de tandrete. Ianuarie si februarie se anunta luni ideale pentru o mutare a locuintei sau chiar achizitionarea uneia noi.