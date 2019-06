Rareş Bogdan: "Păstrez legatura cu USR-PLUS, pentru că doar cu ei vom putea guverna"

Rares Bogdan

Rareş Bogdan a acordat un interviu pentru ziare.com, în care a crticat sever ceea ce considera a fi cele trei dovezi ca PNL are probleme de gestionare a victoriei: imaginea din seara de 26 mai, gestionarea superficială a alegerii preşedintelui Camerei Deputatilor şi declaraţia lui Ludovic Orban privind impozitarea IT-iştilor.

Rares Bogdan a vorbit si despre planurile sale politice: "Au gresit cei care au crezut ca au apelat doar la un nume cu notorietate si incredere populara care nu se va implica dupa campanie".

"Cand eu am intrat in politica, nimeni nu ne dadea decat 18-19%, iar intrarea mea si lipirea de referendumul presedintelui a adus PNL la 27%. 2,5 milioane de voturi inseamna foarte mult, PNL nu a avut niciodata mai mult de 1,6. Important este acum sa pastram acest milion de voturi in plus.

Eu pastrez legatura cu USR-PLUS, pentru ca doar cu ei vom putea guverna si numai cu ei vom putea castiga 90% din primariile din Romania.

Trendul pot sa-l dai daca stii ce sa promovezi. Faptul ca in aceasta campanie PNL a mizat pe cateva figuri noi - Siegfried Muresan, Robert Sighiartau, Ionut Stroe, Pavel Popescu, Violeta Alexandru, Claudia Benchescu, Rares Bogdan - a contat extrem de mult, cu tot respectul pentru lidership-ul partidului. A contat ca s-au implicat in aceasta campanie cativa dintre primarii cheie ai PNL", sunt doar câteva pasaje din interviul lui Rareş Bogdan.

