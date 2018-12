Rareş Bogdan, veste cruntă despre "ticăloşiile" PSD-iştilor. Bilanţ negru, la 2 ani de guvernare PSD

Rares Bogdan, Jocuri de Putere la ora 21

Rareş Bogdan a realizat, marţi seară, o emisiune în care a analizat "la sânge" guvrnarea PSD din ultimii 2 ani.

Realizatorul "Jocuri de putere" a explicat pe înţelesul tuturor ce schimbări periculoase se aduc legilor justiţiei. Concluzia lui Rareş Bogdan? Ce fac social-democraţii este pentru salvarea lui "Daddy" Liviu Dragnea.

"Azi sunt 2 ani de la alegeri. Ce au facut timp de 2 ani? Au incercat sa-l salveze pe șefu. Au dat salarii si pensii, dar scumpirile le-au inghitit. Utilitatile au crescut de 4 ori, carburanții te fac să plângi. Ne imprumutam cu 8 milioane de euro pe oră. Investitii nu se fac, suntem in pericol să pierdem bani europeni pe care nu i-am atras, suntem pe locul 2 după Siria la migratie, iar oamenii ăia fug de război. In plus, cine protestează e gazat si bătut. România e o autocratie care zboară sub radar... Ordonanța care schimbă codul penal va fi pentru juriștii din întreaga lume un motiv serios de râs.

De ce? Vor considera că românii sunt proști, că pulverizează știința dreptului din ignoranță, dintr-o stare fatală de loaze. Străinii nu fac distincie între cetățeni și guvernanți, căci guvernanții au fost aleși, deci ne bagă în aceeași oală. Noi, aici, sesizăm nu prostie, ci ticăloșie. Vă dau câteva exemple, încerc să explic cât mai simplu. De pildă: instanța de apel nu poate da o hotărâre de condamnare, dacă in prima instanță s-a decis achitarea, decât cu două condiții: dacă sunt readministrate probe sau vin probe noi. Vă întreb: ce procuror ține probe în mânecă pentru apel, când el are interesul să obțină condamnare încă din prima instanță? Să se facă de rușine, să scrie propaganda că un nou dosar a fost puverizat de instanță? Cui servește acest articol?

Unor oameni achitați în prima istanță, oameni importanți din politică. Aceștia vor să se asigure că nu se intampla niciun accident. Las la o parte că inițiatorii OUG transformă judecătorii în roboți, că le pun judecata la îndoială. Ce înseamnă readministrarea probelor: adică se reia totul, audierea martorilor, expertize poate, și trece vremea. Trece și fapta se prescrie. Altă dumă ticăloasă: mituitorul nu este pedepsit dacă denunță fapta înainte ca procurorul să fie sesizat, dar trebuie să treacă doar un an de la comiterea faptei. Pe românește, darea de mită denunțată într-un an nu se pedepsește. Altă ticăloșie: traficul de influență este considerat trafic de influență numai dacă foloasele obținute sunt materiale", a spus Rareş Bogdan.

Realizatorul "Jocuri de putere" a prezentat în ce se poate transforma traficul de influenţă.

"Simulăm acum: un om de afaceri caută o pilă la un minister care să-i rezolve o HG pentru un transfer de teren din proprietatea publică a statului în proprietatea privată. Un ministru îi promite că, pentru un avantaj nematerial, ci pentru o intrare la șeful unei corporații, vorbește cu premierul. Aici, traficul de influență se poate transforma în mită. Dar dacă denunțătorul nu denunță într-un an, deci daca denunță peste 2 ani, scapă. Și nu e problemă de denunțător, ci de celălalt: ministru, premier. Pe românește, o lovitură cu manta. Altă prostie ticăloasă: mărturia mincinoasă nu e mărturie mincinoasă dacă intervine ca simplă divergență de mărturii. Ce înseamnă divergență? Înseamnă o mărturie care spune altceva decât altă mărturie. Cine stabilește cine a mințit sau cine nu? E noaptea minții. Alta: delapidarea nu e delapidare decât dacă face cineva plângere. Pot fi delapidări de miliarde, făcute in complicitate, iar complicii nu au niciun interes să se dea în gât.

Descoperă ANAF ceva? Da, dar nu poate face plângere prealabilă. Pricepeți? Invitație la furt!! Și ultimul exemplu, cireașa de pe tort: se schimba definitia grupului infractional organizat. El trebuie să fie un grup format din cel putin 3 persoane, să existe pentru o perioadă de timp și să acționeze coordonat în scopul obținerii unui beneficiu material; Dar!! Dar membrii grupului trebuie să aibă roluri prestabilite și să nu fie format ocazional. Vă traduc: după această OUG, dacă ești cercetat pt grup infractional organizat in dosarul Tel Drum, si demonstrezi că ai format grupul ocazional, nu e infractiune. Cu toate că ai adus prejudiciu, ai incalcat legi, ai câștigat bani grei, ai făcut licitații suspecte, nu contează. Nu e infracțiune... Ei bine, domnul Zegrean spune că nu pot da OUG, deoarece codul penal se află în procedură parlamentară. Imi vine să râd. Pe ce se bazează domnul Zegrean? Pe lege. Pe ce?? De când se incurca PSD în legi? Apoi, judecătorul Danileț are 5 argumente pentru care Guvernul Dăncilă nu ar putea da OUG. Le vedeti imediat. Ce invocă Danileț? Tot legea. Din nou, un hohot de râs cu plâns țara o străbate. Oamenii acestia invocă știința, in timp ce loazele au o foaie de parcurs: să albească o mustață. PSD explică ba faptul că trebuie să schimbe niste articole deoarece au fost declarate neconstitutionale, ba că deoarece sunt constituționale, trebuie să le betoneze. Ei bine, in proiect exista modificari ale unor articole care nu au fost declarate neconstitutionale, și totusi se modifică", a afirmat omul de televiziune.

Rareş Bogdan a vorbit şi despre cum văd Statele Unite aceste schimbări din Justiţie.

"Asistăm la un jaf. Să nu uit: Statele Unite reactionează. Matthew Boyse, noul asistent adjunct al secretarului de stat american, a declarat că SUA urmăresc discutiile pe modificarile legislatiei penale cu mare atentie. Citez din ziare.com ce spune Boyse: Romania nu mai e o parte a solutiei, ci o problema. Nasol... V-am mai pregatit dezvaluiri despre judecatorii CCR. Să nu uit: Procurorii DNA precizează, într-un răspuns oferit la cererea instanței de la Tribunalul București, că nu au colaborat cu SRI în dosarul Belina, au precizat surse judiciare, adăugând că Serviciul ar fi oferit sprijin pentru ancheta în cauza Tel Drum. Boooom!... Bonus Franța", a mai spus Rareş Bogdan.