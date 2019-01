Rareş Bogdan îl face praf pe Toader: "O reminiscență a bolșevismului oportunist, un nevertebrat"

Rares Bogdan

Jurnalistul Realitatea TV Rareş Bogdan a publicat primul text din 2019, în care face o disecţie anatomopatologică a celui mai "nevertebrat" ministrul din Guvernul PSD-ALDE.

Rareş Bogdan scrie că Liviu Dragnea avea nevoie, pentru paralizarea justiției, de un "shooter cu eficiența lui Carlos și coloana vertebrală a unui calamar".

"Nevertebratul" Tudorel Toader și-a demonstrat adecvarea "oferind pe tavă stăpânilor reduta DNA", spune realizatorul TV.

"Mâna stângă a lui Dragnea, folosită de șeful PSD să se scarpine, distruge țara la nici 30 de ani de la speranța că era comunistă s-a încheiat", scrie Rares Bogdan în postarea de pe Facebook.

Alura de universitar a ministrului Justiţiei i-a fost utilă lui Dragnea să amorțească vigilența publicului. "La pachet cu alura intelectuală a venit și imaginea trădătorului, a farseurului, a românului balcanic absolut, a decăderii pe toate planurile moralei", îl caracterizează fără menajamente jurnalistul pe "Gargamel".

Rareş Bogdan consideră că ministrul Justiţiei este un impostor, o reminiscență a bolșevismului oportunist, un "carierist nesimțit care se ascunde în spatele graiului moldovenesc fără să-i pese că face de rușine Iașiul intelectual, că dinamitează cultura Moldovei".

Acest individ care se dă cărturar îi face până și pe Nicolicea, Iordache și Șerban Nicolae să se rușineze de limitele ticăloșiei lor, mai spune jurnalistul Realitatea TV.

Textul integral al lui Rareş Bogdan:

(Primul Text pe acest an!)

Cum a apărut Tudorel Toader?

Pentru paralizarea punctelor strategice de pe lanțul justiției, Liviu Dragnea avea nevoie de un shooter cu eficiența lui Carlos și coloana vertebrală a unui calamar. L-a servit colegul Călin: am eu un băiat, e mai fidel ca Mița Baston! Președintele PSD nu se gândea că sub profilul universitarului adus (de Dreapta!!) de la Iași, cu alură de om echilibrat în fostul CCR (cunoscătorii știu ce înseamnă: dispus la orice), va obține și o metresă, dar și un lacheu cu vise de preamărire – președinte al României sau comisar european pe Justiție. Și ca orice slugă ce visează să parvină și își asigură veșnicie, nevertebratul și-a demonstrat adecvarea oferind pe tavă stăpânilor reduta DNA, prin împingerea în față a unui fidel al Grupului de la Constanța reprezentat de puternicul Deliorga, conexat cu la fel de potenta Lia Savonea.

Alura de universitar era foarte utilă: trebuia să mai amorțească vigilența publicului. Când auzi că un înalt reprezentant al mediului academic se vinde pe 2 lei unui analfabet cu pământ sub unghii ești tentat să șovăi. Prin urmare scade și durata de la informație la revoltă. Adică exact timpul necesar grupului infracțional organizat care confiscă România să mai înfingă un stilet în genunchiul pe care justiția îl administra în măselele corupților. A, că ne-am prins noi între timp că la pachet cu alura intelectuală a venit și imaginea trădătorului, a farseurului, a românului balcanic absolut, a decăderii pe toate planurile moralei, ne-am prins, și? Dragnea a folosit toți timpii în care ne-am mirat de cutezanța sa pentru a distruge anticorpii lui Saint-Just, pentru a dezlega Justiția de la ochi. A făcut-o cu ajutorul unui impostor, a unui carierist nesimțit care se ascunde în spatele graiului moldovenesc fără să-i pese că face de rușine Iașiul intelectual, că dinamitează cultura Moldovei. Cu asemenea pedigree, nu m-ar mira să deschidă lista la europarlamentare...

Acest individ care se dă cărturar îi face până și pe Nicolicea, Iordache și Șerban Nicolae să se rușineze de limitele ticăloșiei lor. Este o reminiscență a bolșevismului oportunist, care nu dă 2 bani pe știință și mediul academic atunci când are un stăpân generos. Mâna stângă a lui Dragnea, folosită de șeful PSD să se scarpine, distruge țara la nici 30 de ani de la speranța că era comunistă s-a încheiat.

Și totul este posibil deoarece poporul pesedist a amorțit, a murit (dacă a fost cândva viu), a intrat în criostază pentru 100 de ani. L-a luat Dragnea pe Tudorel în Deltă și l-a convins să dea Amnistie și Grațiere? Înseamnă că vine iertarea tuturor, uitarea. Doar că odată cu asta, România poate fi la rândul ei uitată. De sub cenușă, țara cuprinsă de iarna nucleară nu se va mai ridica.

Fac un apel la rațiune! Stimați tovarăși, căutați în acest partid mare câteva conștiințe, băgați-le capul într-un butoi cu gheață, treziți-vă! Altfel nu veți distruge doar PSD, ci și România. Puteți trăi cu așa ceva pe conștiință? Știți ce dramă trăiesc în Apuseni urmașii celor care l-au trădat pe Horea?"