Rareş Bogdan: ce a făcut azi-noapte, în timpul cutremurului de 5,8 grade pe Richter

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs în această noapte în România, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Cutremurul a avut loc în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, la o adâncime de 200 de kilometri.

Rareş Bogdan a fost trezit din somn de cutremurul de 5,8 grade pe Richter. Realizatorul Realitatea TV a povestit cum a reacţionat imediat.

"A fost atat de puternic ca m-a trezit din somn si am fugit in camera lui Mihai (n.r. - fiul său).... Voi cum sunteti? Doar eu am simtit? Am visat urat sau au mai fost si altii care au simtit la fel? Cutremurul a mai avut o replica de mai mica intensitate, 3,3 pe scara Richter, la 05.48! Au fost inregistrate 25 de apeluri la Ambulanta din cauza unor atacuri de panica dupa cutremur", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.

Altfel, mai mulţi cititori realitatea.net au semnalat faptul ca Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT nu a fost functional.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a oferit o explicatie la Digi 24.

"Cineva mi-a transmis că nu a primit alertă pe RO ALERT. RO Alert nu e menit să transmită informații înainte de cutremur, ci doar pentru situații de urgență de după, în cazul în care apare ceva. Trebuie să înțelegem că RO Alert nu e menit să transmită avertizări înainte de un cutremur", a declarat Raed Arafat.