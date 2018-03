Rareş Bogdan: Realitatea TV a vrut să plătească 7,2 milioane de euro, dar ANAF n-a vrut să ia banii

Rareş Bogdan a fost invitat în emisiunea "Realitatea Românească", vineri seară, la Realitatea TV.

Realizatorul "Jocuri de putere" a vorbit despre planul Realităţii TV de ieşire din insolvenţă, unul cu care ANAF n-a fost de acord, deşi acţionarii au dorit să plătească o sumă imensă.

"Acţionarii noştri m-au întrebat... ca vedetă a postului... Voi vreţi să daţi 7,2 milioane de euro şi ăştia nu vor să-i ia. Au votat împotriva planului de reorganizare. Realitatea TV a înaintat planul de reorganizare. Singurul atac la adresa noastră este: Realitatea TV e în insolvenţă. Realitatea TV este o voce critică, a celor care amendează puterea. Faceţi ceva să plătiţi datoriile, le-am zis acţionarilor, iar acţionarii Realitatea TV au zis: da, le plătim. Şi au venit cu garanţii imobiliare colaterale. Ministerul Finanţelor, prin ANAF, a votat împotriva planului de reorganizare, Este presiunea lui Liviu Dragnea la ANAF. Ei nu mai vor guri de libertatea în presă. S-au opus planului nostru de plată a datoriilor, crezând că Realitatea TV va intra a doua zi în faliment. A reintrat planul vechi, cel în care dăm 50 la sută către statul român şi 50 la sută către cei la care mai sunt datorii. Ei le-au băgat bani în buzunar lui Sebastian Ghiţă, lui Elan Schwartzenberg. Acţionarii mi-au zis plătim 7 milioane, prezentăm garanţii... Adică, tu nene, nu vrei să-mi iei mie 7 milioane? În momentul ăla tu iei din datoriile Realităţii 84 la sută. În România, recuperarea generală este de suv 6 la sută. Noi i-am prezentat garanţii, cu imobil în Piaţa Victoriei. Cel mai mare atac la Realitatea TV este ăsta... cu insolvenţa", a spus Rareş Bogdan.

Realizatorul TV a mai vorbit despre personajele din PSD, despre care a spus că nu se pot împărţi în bune şi rele. Motivul? Rareş Bogdan consideră că Partidul Social Democrat este o clică.

"Pe Liviu Dragnea l-a implantat Traian Băsescu? Nu putem să dăm vina tot timpul pe istorie. România este condusă de 1 an şi 3 luni de Liviu Dragnea, care are puteri absolute şi care încalcă în picioare toate promisiunile electorale promise românilor. Românii nu mai au încredere că în ţara asta va mai răsări soarele şi pleacă. Când l-am avut în faţă pe Dragnea nu i-am difuzat în faţă imaginile cu casa aia mare... Eu pot să am orice pentru că sunt privat. Tu, care ai lucrat doar la statul român, cum? Niciun judeţ nu e mai sărac ca Teleormanul, iar oamenii n-au nicio vină.

Românii încearcă să voteze ceea ce primesc. Cât timp sunt legaţi de ajutoarele sociale, cât timp modelul baronului funcţionează, nu-i acuz pe acei oameni. Eu nu cred că există o parte bună şi o parte rea în PSD. Eu cred că PSD este o clică, o gaşcă de indivizi agăţaţi de borcalene de miere ale statului sau personaje care vor să scape de dosarele penale. Eu vorbesc de PSD, pentru că ei guvernează.

Reproşez SRI-ului un lucru: este inadmisibil într-un stat normal să încasezi picioare în gură de 1 an şi 6 luni, să slăbeşti ca structura în ce înseamnă securitatea naţională, tu să-ţi laşi instituţia să primească picioare în gură zi de zi.Toţi neaveniţii scuipă spre SRI sau DNA. Când unul vorbeşte şi nu e adevărat, intervii şi-ţi aperi instituţia.

Au ajuns c---vele, infractorii şi tâlharii să fie consideraţi persoane de bună factură, să fie considerate victime în stat. 3000 de deţinuţi politici din această ţară să nu aibă nici ajutoare de medicamente. Asta e ţara în care trăim, s-a întors cu susul în jos.

Tu înţelegi că în această ţară pentru 38.000 de puşcăriaşi vor zice copiii: "Mamă, vreau să ajung şi eu puşcăriaş, că uite primesc casă". Nu poate să fie o calitate cea de puşcăriaş. Eu nu dau hoţului, criminalului, apartament. Îi dau copilului crescut cu frică de Dumnezeu", a spus Rareş Bogdan la Realitatea TV.