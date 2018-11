Rareş Bogdan: Dacă aş fi la Bucureşti de 1 Decembrie, aş întoarce spatele Jandarmeriei

Rares Bogdan

Rareş Bogdan a expus, luni seară, la "Jocuri de putere", ce atitudine ar fi avut dacă ar fi asistat de Ziua Naţională la parada Jandermeriei de la Arcul de Triumf.

"Dacă aş fi la Bucureşti de 1 Decembrie, aş întoarce spatele Jandarmeriei", a spus realizatorul Realitatea TV. Protestul lui Rareş Bogdan ar veni în urma evenimentelor din data de 10 August 2018, când protestatarii din Piaţa Victoriei au fost gazaţi şi bătuţi de jandarmi.

"Sunt aici. #Rezist sunt aici. Ei nu se predau, sunt suficienţi de încăpăţânaţi încât să nu se predea niciodată. Vin vremuri grele pentru penali. Am fost mereu alături de români. A urmat un 1 februarie 2017 în care mişcarea a încercat să fie deturnată. A venit apoi 10 August. Ei nu se vor opri. Aceşti oameni iubesc România. Trebuie să-i vedeţi de ce fac ceea ce fac. I-am întrebat dacă sunt strănepoţii lui Soros. Mi-au zis că nu, aşa cum nici Cioloş nu e nepotul lui Soros. Haideţi să ne amintim de noiembrie 2014. Ştiţi omul lovit la ochi? Şi-a trimis familia în Germania, dar el a rămas aici. Acel om cu o petardă lacrimogenă primită în faţă. Îmi doresc ca oamenii să se bucure de Centenar, de Ziua Naţională. Eu voi fi la Alba Iulia de vineri până sâmbătă la ora 18.30, apoi voi fi în Bucureşti. Sunt născut la 50 km de Alba. Iubesc Transilvania.

Realitatea Tv este în mijlocul românilor. La Alba vom fi 100.000 de români. Voi fi în mijocul dvs. Alături de nişte jandarmi normali la cap. Avem o problemă cu jandarmii din Bucureşti. Eu am participat în ultimii 7 ani la toate paradele de 1 Decembrie. În ultimii 5 ani alături de fiul meu. De data asta voi fi la paradă la Alba Iulia. În schimb, dacă aş fi fost la Arcul de Triumf, aş fi fost primul om care, atunci când treceau trupele Jandarmeriei, aş fi întors spatele. Eu nu spun să faceţi şi dvs la fel, asta aş fi făcut eu. Dacă aş fi la Bucureşti, aş întoarce spatele Jandarmeriei. La Alba Iulia, nu, cei de acolo s-au purtat exemplar", a spus Rareş Bogdan.

Realizatorul TV a intrat în dialog cu protestatarii #Rezist.



"În această seară de la ora 21.00 protestatarii #Rezist vin la “Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan”. Organizațiile civice care au ținut aprinsă flacăra anticorupției răspund tuturor întrebărilor și acuzațiilor tembele care le-au fost aduse de Propaganda Rosie.

Cătălin Teniță - “Geeks for democracy”,

Elena Ghioc -“Initiativa Romania”,

Florin Badiță - “Coruptia Ucide”,

Angi Șerban - “Coruptia Ucide”,

Mihai Polițeanu - “Initiativa Romania”

Doru Mărieș - Asociatia “21 decembrie”, împreună cu protestatarul clujean Thomas Mendel,

Radu Vancu - #vavedem, Sibiu,

Andi Cârlan - #rezistenta,

Claudiu Dumitriu -Alianța pentru Combaterea Abuzurilor Brașov

Ligia Măhălean - “Umbrela Anticoruptie Cluj”,

promit o analiza exploziva a sanselor “ciumei rosii” de a captura România.

