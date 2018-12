Rareș Bogdan, anunțul care zguduie din temelii tot ce s-a întâmplat azi în Parlament

Rares Bogdan

Rareș Bogdan lansează un anunț pe pagina sa de Facebook care zguduie din temelii tot ce s-a întâmplat azi în Parlament!

”Suspiciuni rezonabile...... lucrătură fină sau întâmplare nefericită?

La ora 9.30, ședința de Plen a Camerei Deputaților era programat să fie condusă de către Carmen Mihălcescu (PSD), vicepreședinte al Camerei, și Marilen Pirtea (PNL). Pe ordinea de zi au fost introduse la cererea Opoziției - PNL/PMP/USR/ProRomania - revocarea vicepreședintelui Florin Iordache și chiar a lui Dragnea Liviu Nicolae, președinte.

De aici intrăm în filme. Dragnea convoacă adunarea de urgență a tuturor deputaților social-democrați și... Big Surprise, Carmen Mihalcescu este sunată la ora 10.04 și chemată de urgență la DNA! Mihălcescu este una dintre opozantele declarate ale lui Liviu Dragnea, făcând parte din tabăra “pucistilor”!



Și fiți atenți!! Marilen Pirtea este împiedicat fizic de către Florin Iordache să prezideze ședința Camerei. Iordache pur și simplu se “leagă” de scaun și refuză să părăsească prezidiul pe care nu era programat să îl ocupe astăzi.

De aici știți tot.

Rămâne însă marea întrebare: Cine și la solicitarea cui a hotărât că exact în momentul în care trebuia să prezideze ședința și să admită vot în plen pentru cele două demiteri, Carmen Mihălcescu să fie chemată intempestiv la DNA. Repet, NU a existat o convocare prin citație scrisă sau telefonică în cazul ei! La ora 9.30 nu știa că trebuie să ajungă pe Barbu Știrbei.

Ciudat! Ca orice om normal la cap și care încă are îndoieli și suspiciuni, am dreptul să am suspiciunea rezonabilă că cineva a acționat pentru că doamna Mihălcescu să NU poată prezida ședința, unde foarte probabil ar fi acceptat votul de demitere al lui Daddy & Ciordache.

A pus Dragnea și oamenii săi din zona Justiției și Inteligence mâna și pe o bucată din DNA? E o simplă întrebare dublată de o “suspiciune rezonabilă”... Dureros pentru Democrația Românească”, a scris Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.