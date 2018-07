Rareş Bogdan, anunţ îngrijorător pe contul de FB al lui Oreste: "Mi-a zis că eu sunt trofeul suprem"

Oreste Teodorescu, jurnalistul care este unul dintre invitaţii permanenţi ai lui Rareş Bogdan la "Jocuri de putere", a găzduit pe contul său de Facebook o dezvăluire aproape incredibilă a realizatorului de la Realitatea TV.

Rareş Bogdan precizează că primeşte ameninţări cu moartea. Dar iată postarea integrală a lui Oreste:

"Încercările de intimidare, mizeriile și provocările Ciumei Roșii împotriva celor care se lupta ca România sa rămână stat de drept continua:

Rares Bogdan, Jocuri de putere, Realitatea tv:

"De trei săptămâni, tot primesc mesaje de amenințare - de la moarte... la familie. Nu am vrut să fac emisiune pe tema asta. Ba mai mult, apăruse un tip în cazul căruia voi cere organelor abilitate să îmi spună exact cine este. Mi-a zis că este cu ochii pe mine și că o să văd eu ce mă așteaptă: ”prima dată îi luăm pe ceilalți, tu ești trofeul suprem". I-am răspuns non civilizat, dar am păstrat mesajele. Le voi preda într-un dosar întreg”..."