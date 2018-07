Rareş Bogdan, anunţ crunt despre Oreste: "Sunt disperaţi să ne închidă gura!"

Rareş Bogdan a dezvăluit, duminică dimineaţă, că pagina de Facebook a lui Oreste Teodorescu a fost închisă. Motivul îl dezvăluie chiar invitatul permanent al realizatorului "Jocuri de Putere".

Facebook-ul lui Oreste avea 325.000 de "urmăritori".

"Sunt disperati sa ne inchida gura! Mii de raportari impotriva uneia dintre cele mai puternice si influente pagini de facebook din Romania. Cu siguranta cea mai influenta in zona dreptei, 325.000 de urmaritori, pagina prietenului Oreste Teodorescu. Am vorbit cu el si mi-a zis: mi-a fost închis contul de Facebook cu 325.000 de urmăritori, fiind raportat de trolii ciumei roșii pentru ca am distribuit imagini cu “m..e PSD”, a postat Rareş Bogdan.