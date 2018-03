Rareş Bogdan: "Nicolas Sarkozy a făcut o greşeală uriaşă în toată cariera sa"

Rareş Bogdan:"Nikolas Sarkozy a făcut o greşeală uriaşă în toată cariera sa"

Realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, Rareş Bogdan, a avut o intervenţie la Realitatea TV, vorbind despre reţinerea fostului preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy. Presa internaţională relatează că fostul preşedinte francez ar fi anchetat pentru banii primiţi în campania electorală de la Ghadafi.

Intervenind telefonic la Realitatea TV, Rareş Bogdan a făcut câteva precizări legate de subiectul bombă al zilei: reţinerea lui Nicolas Sarkozy.

„Da, este o acuzaţie, este o bombă în Franţa, o bombă nu doar de presă ci şi judiciară, dar trebuie privite puţin nuanţat lucrurile. De ce? Pentru că Sarkozy nu este reţinut în termenul românesc de reţinere, este în "garde a vue". Aşa numită "garde a vue", pe FM TV, care este un fel de Realitatea TV a Franţei, şi toate canalele de ştiri şi toate canalele naţionale vorbesc de "garde a vue". "Garde a vue" înseamnă că un cetăţean căruia i se iau declaraţii de către un procuror, poate fi reţinut timp de 48 de ore, adică nu ia legătura decât cu avocatul, cu nimeni din familie sau persoane din anturajul său. Nu este în termen propriu de reţinere, cum este la noi cu cătuşe, nu este acelaşi lucru. E în "garde a vue". În "garde a vue", Sarkozy a mai fost în urmă cu 40 de zile, acolo unde a fost reţinut cu Christine Lagarde, în care a fost, tot aşa, în "garde a vue", 11 ore, a fost audiat timp de 11 ore. Totuşi, de ce este diferit acest "garde a vue", de ce este cumva şocant, pentru că niciun preşedinte al Franţei de până acum, deşi am avut preşedinte condamnat, am avut 3 preşedinţi ai Franţei condamnaţi, dintre care ultimul Jacques Chirac, condamnat iniţial cu executare la 3 ani. Vă spun pentru că e interesant şi este legat de ce spunea Alina Gorgiu înainte: Chirac a fost condamnat 3 ani de zile, dar nu a putut face cu executare pentru ca avea şi are Alzheimer şi atunci au comutat judecătorii pedeapsa la 3 ani cu suspendare. De ce a fost Chirac condamnat? Pentru că angajase 21 de persoane la primaria Parisului, în timpul campaniei prezidenţiale din Franţa şi aceşti 21 lucrau în stufful electoral al lui Chirac şi erau plătite de Primaria Parisului, apropos de cele două doamne plătite de Direcţia Socială a Teleormanului şi lucrau la Partidul Social Democrat. Dar revenim la Franţa. Aceasta a fost o scurtă paranteză. În momentul în care l-au reţinut, şi arestat pe cărătorul de valize din mai multe campanii franceze, este vorba de Alexandre Djouhri, în momentul acela pentru Nicolas Sarkozy au început norii negri. Pentru ca Alexandre Djouhri şi Ziad Takieddine erau două din personajele cheie în finanţarea companiilor electorale cu bani negri în Franţa. Cei doi au fost reţinuţi.", a spus Rareş Bogdan, în direct la Realitatea TV.

Rareş Bogdan: "Nicolas Sarkozy a făcut o greşeală uriaşă în toată cariera sa prezidenţială"

De asemenea, Rareş Bogdan a mai vorbit despre legăturile pe care fostul preşedinte al Franţei le-a avut cu Ghadafi.

"Fiul Ghadafi, după moartea lui Ghadafi, a dat o declaraţie terifiantă, de genul maimuţoiul de Sarkozy, nu a făcut nimic pentru tata deşi a primit inclusiv 5 milioane cash pentru soţia lui, pentru Carla Bruni şi alţi 50 de milioane în campania electorală. Tot atunci s-au descoperit că 21 de milioane au ajuns tot din zona libiană în campania lui Sarkozy. Este interesant de văzut pentru că această acuzaţie, dacă este, sunt convins că procurorul de caz nu ar fi trecut la garda view şi la această audiere în forţă a lui Nicolas Sarkozy în cazul în care nu ar fi avut nişte elemente extrem de clare, pentru că, în cazul Franţei, procurorii dacă fac un abuz, plătesc instanteneu, deci nu pot să nu plătească pentru un eventual abuz , deci clar că are nişte declaraţii ale lui Alexandre Djouhri sau ale lui Ziad Takieddine sau nişte înscrisuri care îl pun pe Nicolas Sarkozy în situaţia de a trece prin această situaţie. Nicolas Sarkozy a făcut o greşeală uriaşă în toată cariera sa prezidenţială. În momentul în care i-a permis dictatorului Ghadafi să îşi amplaseze cortul la Elysee. Acest lucru a reprezentat pentru sistemul de putere din Franţa şi pentru măreţia Franţei, o lovitură cruntă pentru că a fost considerată un afront, inclusiv de către susţinătorii săi. Să permiţi unui dictator libian să îşi pună cortul, pentru că Ghadafi nu stătea decât în cort, să îşi pună cortul în curtea Palatului Elysee, a fost chestiunea care a scos din sărite complet, tot establismentul francez de putere, tot ceea ce a însemnat servicii de informaţii, tot ce a însemnat dimplomaţie franceză şi cetăţean francez. De colo, practic, a început căderea lui Sarkozy", a precizat realizatorul emisiunii Jocuri de Putere.

Totodată, Rareş Bogdan a mai vorbit şi despre conflictul pe care Sarkozy îl are cu actualul preşedinte al Franţei, Emmanuel Macron.

"Dar, la fel, mai trebuie spus un singur lucru¸legat de Franţa, pe care o să îl dezbatem toată ziua la Realitatea TV, Nicolas Sarkozy era într-un conflict deschis cu actualul preşedinte. Deci a fost primul om care l-a atacat pe Emmanuel Macron, în momentul în care fostul preşedinte al Parlamentului Francez, l-a numit ca posibil candidat. A înţeles că în spatele său se află sistemul de putere din Franţa şi că acesta putea fi viitorul preşedinte al Franţei pe model Mitterrand. Această chestiune l-a dus într-un conflict deschis cu actualul preşedinte al Franţei, Emmanuel Macron", a mai spus Rareş Bogdan.