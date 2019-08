Rareş Bogdan are un mesaj amar, după oribila baie de sânge de la Spitalul de Neuropsihiatrie

Rares Bogdan

Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.

Agresorul are 38 de ani şi este din comuna Săgeata, judeţul Buzău, fiind fără ocupaţie. El a fost internat voluntar cu sevraj etilic în cursul zilei de joi. După producerea atacului, a încercat să fugă şi a fost imobilizat de un poliţist, aflat în unitatea medicală pentru internarea unui alt pacient.

Rareş Bogdan a căutat vinovaţii acestei drame de neînchipuit.

"Clar, tara asta are probleme in toate maruntaiele administratiei sale, in toate domeniile si in toate sectoarele. E jale. Vor trebui ani de reconstructie si va trebui actionat fara nicio mila. Fara pile, cunostinte, relatii, fara apartenenta politica sau legaturi ascunse, EXCLUSIV pe baza de profesionalism. Suntem bolnavi rau ca natiune si nu putem sa ne facem bine decat constientizand in primul rand ca suntem in prag de colaps", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat că se va duce personal la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca pentru a coordona ancheta desfăşurată acolo. Sorina Pintea a mai decis trimiterea de urgenţă a Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii pentru a verifica situaţia de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca.