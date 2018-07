Rareș Bogdan anunțul care aruncă în aer România: ”Dragnea obține achitarea”

Rares Bogdan

Rareș Bogdan observă că redefinirea abuzului în serviciu îi poate aduce lui Liviu Dragnea achitarea în dosarul angajărilor fictive.

Rareș Bogdan a izbucnit, pe Facebook, după gestul comisiei Iordache, care a decis să redefinească abuzul în serviciu, astfel încât să îl avantajeze pe Liviu Dragnea în dosarul în care tocmai a fost condamnat în primă instanță.

Realizatorul emisiunii Jocuri de Putere, de la Realitatea TV, Rareș Bogdan, spune că achitarea lui Dragnea este obținută ”nu prin prag, ci prin conditii speciale extrem de restrictive”.

”Ticăloșia ăstora îngroapă România”, scrie Rareș Bogdan, într-un mesaj devenit viral, pe Facebook.

Redăm mai jos mesajul lui Rareș Bogdan:

”Daca va indoiati ca Tudorel este un ticalos scolit....

Pe textul acesta, Dragnea obtine achitarea, dezincriminarea s a facut nu prin prag, ci prin conditii speciale extrem de restrictive. La abuz in serviciu, Dragnea a produs un folos nu siesi, sotului sau rudelor pana la grad II, ci celor doua angajate de la Directia Copilului Teleorman. Au redus pedeapsa de la 2-7 ani si interzicerea exercitarii functiei, la o ped intre 2-5 ani sau amenda. Efectul direct este reducerea termenului prescriptiei raspunderii penale, de la 8 ani de la data savarsirii faptei la 3-5 ani. Dragnea a savarsit fapta intre iulie 2006 -dec 2012, deci i s-a implinit deja in 2017! Deci..... q.e.d.

Astia pur si simplu nu se lasa! Doar de asta au venit la putere, nu sa guverneze responsabil. In tot acest timp economia se prabuseste pur si simplu iar preturile, ratele si utilitatile au luat-o razna. Totul fara sa avem investitii publice si cu imprumuturi externe ce au atins cifre ametitoare, 18,2 miliarde lei de pe piata interbancara si 8,5 miliarde euro la dobanzi catastrofale de pe piata externa! Dar nu e asa, “Statul Paralel”, “Binomul”, “Soros” “Protocoalele” si #rezist nu ii lasa pe nenorocitii astia sa guverneze...... TICALOSIA astora ingroapa România!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.