Rareş Bogdan, despre faptul că etnicii maghiari din România resping asocierea UDMR cu PSDragnea

FOTO EXPLICATIE: Rareş Bogdan

Realizatorul "Jocuri de putere" a scris un editorial desppre faptul că "etnicii maghiari din Romania resping masiv asocierea UDMR cu PSDragnea".

"Etnicii maghiari din Romania resping masiv asocierea UDMR cu PSDragnea, ceea ce este un semnal de alarma fără precedent pentru liderii Uniunii", este de părere Rareş Bogdan.

Fractiunile parlamentare ale UDMR nu sunt de acord cu recentele propuneri de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala, in special cu aceea de a impune un prag de 200 de mii de euro pentru infractiunea de abuz in serviciu, au afirmat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, deputatul Attila Korodi si senatorul Barna Tanczos.

"Stiti de ce? Pai sa va spun adevarul despre acest anunt. Liderii Uniunii sunt speriati rau de tot din cauza apostrofarilor publice la care au fost supusi de catre cetatenii de etnie maghiara, votanti traditionali ai lor, inclusiv la iesirea de la Biserica de la slujbele din zilele de Craciun. Obisnuiti cu reactie de simpatie si felicitari, marea majoritate a deputatilor si senatorilor Udmr s-au trezit in fata unui val fara precedent de critici din cauza asocierii cu “coalitia mostruoasa” PSD/Alde pe actiunile din zona Justitiei dar si din zona pesedismului economic primar, care este muma pentru sectorul public si ciuma pentru intreprinzatorul privat.

Adica, mai simplu decat orice, votantii ce pareau captivi ai Uniunii se indeparteaza de actiunile grupurilor parlamentare UDMR si mai ales de conducerea Uniunii din cauza politicii practicate de liderii Udmr in cardasia lor cu PSDragnea si AldeTariceanu. Un ultim sondaj comandat de catre liderii Udmr este o dovada de necontestat si a creat ingrijorare suplimentara! Nici macar obtinerea infiintarii Liceului de la Tg. Mures nu a oprit valul de critici venit dinspre cetatenii de etnie maghiara spre reprezentantii lor din Parlament. Acestia le solicita sa se delimiteze clar de politicile din zona Justitiei si a Economiei si Fiscalitatii practicate de catre PSDragnea si ALDE.

Trebuie spus ca cetatenii romani de etnie maghiara, cu precadere cei din Transilvania sunt mai degraba atasati valorilor dreptei conservatoare, avand o atitudine de respingere in fata politicilor noii stangi, nebolsevice, practicate de PSDragnea. Vor fi surprize majore in ceea ce priveste atitudinea Uniunii in urmatorul an deoarece o ruptura de votantii traditionali poate crea premiza aparitiei unor lideri atasati Platformei Liberale sau Crestin-Democrate din cadrul Uniunii care sa polarizeze si sa duca la aparitia unor forte politice noi, fara virulenta opaca a vechiului Partid Civic Maghiar sau Partid al Maghiarilor din Transilvania", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.