Rareş Bogdan, după noua propunere PSD+ALDE: "România a intrat într-o nouă zodie, în care...."

Jurnalistul Rareş Bogdan a comentat, la Realitatea TV, într-o ediţie specială moderată de Octavian Hoandră, noua propunere de premier făcută de PSD+ALDE.

Rareş Bogdan a explicat că, după propunerea "glumă" făcută de PSD-ALDE în persoana doamnei Sevil Shhaideh, numirea lui Sorin Grindeanu ca propunere de premier este una "înţeleaptă", spunând şi că, după părerea sa, preşedintele Iohannis nu ar avea motive să o refuze.

Jurnalistul Realitatea TV a spus: "Am spus încă de la prânz că am încredere în înţelepciunea zeilor PSD. România nu are nevoie de război, ci de linişte, are nevoie ca cei care au câştigat alegerile să îşi termine programul de guvernare.



Preşedintele nu cred că are motive să refuze un om despre care am o părere foarte bună, l-am văzut evoluând în partid, ca şi viceprimar şi este şi o personalitate puternică.



A fost o glumă, un banc prost, propunerea doamnei Sevil Shhaideh. România este o ţară care trebuie să aibă un premier din majoritatea parlamentară, nu neapărat o doamnă care să i lucrat 14 ani cu Nicuşor Constantinescu şi Mazăre, adică în centrul corupţiei. E o diferenţă totală între Shhaideh şi Grindeanu, dar PSD a dat oameni de valoare ca Lia Olguţa, doamna Firea, Ecaterina Andronescu, Dâncu, Fifor, Tudose....



Mă bucur că domnul Liviu Dragnea a dovedit înţelepciune şi îi informez cu respect că dacă nu se întâmpla aşa, ar fi avut probleme să adune la fel de multe voturi", a comentat Rareş Bogdan.

Mai mult, spune jurnalistul şi realizatorul TV, acesta consideră că "România a intrat într-o nouă zodie în care înţelepciunea îşi va spune cuvântul. Programul acesta PSD e foarte ambiţios şi va putea ţine acest partid la guvernare chiar mai mult de 4 ani.



Klaus Iohannis va veghea, nu trebuie să guverneze. Eu cred că domnul Iohannis îl va numi pe domnul Grindeanu, iar dacă nu, ne va oferi argumente.



E o condamnare penibilă şi ruşinoasă în cazul lui Dragnea. Dar trebuie să respectăm legea. Când nu va mai exista legea, va putea fi premier. Până atunci PSD trebuie să guverneze astfel....".

Rareş Bogdan a explicat şi că şi-ar dori ca măcar o parte din motivarea preşedintelui României de a nu o numi pe Sevil Shhaideh să fie publică: "Aş vrea ca domnul Iohannis să ofere public măcar 10% din motivaţia de a nu o numi pe doamna Sevil Shhaideh. Sunt convins că preşedintele a luat o decizie în urma unei examinări atente.



Aş vrea să vedem stenograma discuţiei Daniel Constantin, Tăriceanu şi preşedintele Iohannis, să vă daţi seama câtă minciună există pe scena politică şi cum Tăriceanu a vrut să exploateze un moment ca să ducă la suspendare", a concluzionat acesta.