Rareş Bogdan dezvăluie motivul-bombă pentru care PSD o hărţuieşte pe Kovesi

Rares Bogdan

Laura Codruţa Kovesi a fost citată mâine la Secția care investighează procurorii, în aceeași zi în care ar fi trebuit să ajungă la Bruxelles. Potrivit unor surse, fosta șefă a DNA se va prezenta mâine la audieri.

Altfel, fostul președinte CCR Augustin Zegrean atrage atenția că Laura Codruța Kovesi ar putea primi interdicție de a părăsi țara, în cadrul controlului judiciar.

Rareş Bogdan a reacţionat dur la acţiunile PSD-ului împotriva lui Kovesi şi a dezvăluit adevăratul motiv pentru care fosta şefă de la DNA este hărţuită.

"PSD iși trage inca un glonț în picior prin hărțuirea LCK

Aici nu vorbim de un om, de obligatia unui cetatean de a se prezenta in fata Justitiei. Chestiunea “Kovesi” are in acest moment alte conotatii, blocarea unui roman de a ocupa o fuctie cheie la nivel european. Aici e vorba de Romania si cum arata in Europa aceasta tara. Atacarea Laurei Codruța Kovesi este un atentat de tip mafiot și are potențialul de a prăbuși PSD sub 15%. Populația o admiră, se raportează la ea, Laura Codruța Kovesi este un simbol al luptei anticorupție.

Românii vor simți mai mult decât oricând că sunt luați de fraieri și nu vor tolera asta. PSD a trecut linia roșie. PSD tocmai și-a semnat implozia. Parlamentul european, statele din consiliul UE vor sanctiona dur terorismul asupra celei care a fost lăudată, apărată, premieată în intreaga lume pentru activitatea ei. Ce a facut PSD acum este o dovadă că nici statele GRECO, nici Comisia de la Venetia, nici rapoartele MCV nu erau niste aberații. Prin citarea Laurei Codruta Kovesi, PSD sfidează, pur si simplu, Comisia Europeană.

Care e miza? Blocarea Laurei Kovesi, care ar gestiona anchetele asupra folosirii banilor europeni. Un act de razbunare, totodată. Târârea lui Kovesi într-un asemenea dosar e o dovadă că grupul infracțional din PSD avea și are ceva de ascuns și se apără. Dacă Kovesi nu ar fi periculoasă, nu ar acționa împotriva ei în continuare. S-ar fi mulțumit cu mazilirea de la DNA.

Dar e în continuare periculoasă. Investigarea cheltuirii banilor europeni nu trebuie făcută, asta vor ei să blocheze. Pretextul, faptele discutabile, chiar reprobabile ale câtorva procurori care și-au depășit mandatul, care s-au crezut mici Dumnezei, este prea cusut cu ață albă. Cine a greșit, să plătească! Dar să nu confundăm lucrurile! C

Candidatura doamnei Kovesi, susținerea de care se bucură în rândul colegilor europeni e onorantă pentru România. Aici nici macar nu mai este vorba strict de Kovesi, e vorba de Romania.

Este a doua greșeală de nătărăi făcută in ultimele luni de PSD, (aici nu mai este vorba doar de Dragnea ci de intregul PSD), după reprimarea violentă a mitingului din 10 august. Vom asista la o prabusire spectaculoasa. Una ca in Zorba. Razbunarea PSD este evidenta si nu are rost sa le spunem ca e arma prostilor si infamilor", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.