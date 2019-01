Rareş Bogdan, cu lacrimi în ochi, despre o nedreptate: Dragnea, apărat cu gaze, tunuri, bâte și CNA

Rareş Bogdan a dezvoltat subiectul suspendării emisiei Realităţii TV în data de 17 ianuarie şi la "Jocuri de Putere".

Realizatorul TV a pus punctul pe "I" şi a atras atenţia că Liviu Dragnea a ajuns să fie apărat de tot mai multe instituţii. Rareş Bogdan a precizat că nimeni nu va reuşi să-i închidă gura.

"Liviu Dragnea, apărat cu gaze, tunuri cu apă, bâte și CNA. Încă o gardă pretoriană. Acționează pe secțiuni: jandarmii contra protestatarilor, o parte a CNA contra presei libere. Am trăit azi o mascaradă, nu mi-a venit să cred ce aud. Credeți că nu mi-ar fi mai usor să mă retrag, să cresc albine, ca bunicul? Asta vor cei care vor să-mi închidă gura. Azi am fost acuzat că instig la violență, deși aveți dovada că am făcut exact contrariul. Am transmis un mesaj pe youtube... Apoi: în zilele de dinainte si după 10 august, ca niciodată, mi-am cenzurat editorul, să nu scape pe ecran vreun cuvânt interpretabil. Aveam informații că ei pregătesc o diversiune și vor merge pe minciuna că strada e gata să răstoarne guvernul prin violență și nu am vrut să intru in acesta poveste. Ce informatii? În mare, propriile lor declarații. Dragnea, jandarmeria spuneau că sunt pregatiti de orice interventie. Ei erau cei care instigau, adică dădeau idei, nu noi! Noroc că românii nu sunt imbecili", a spus Rareş Bogdan, care a adăugat:

"Lupta trebuia purtataă cu mijloace democratice. Protestul este unul dintre ele. Am mai fost azi acuzat că am vorbit dspre gaze ca despre arme chimice interzise, despre faptul că aceste gaze au dăunat sănătății. Poate ne-am mutat la alte imagini. Sunt 850 de plângeri pentru abuzuri ale jandarmilor. Parte din ele, legate de gaze. Am prezentat in emisiune opiniile unor cercetatori despre nocivitatea gazului CS. Ultimul vi-l spun acum: este publicat în august 2016 de Analele Academiei de Științe din New York și preluat de site-ul Departamentului de Stat".

