Rareş Bogdan: Coaliţia monstruoasă Psd/AldeUdmr, ATENTAT la bun simţ şi la simbolurile românești

Rares Bogdan

Realizatorul Realitatea TV vă aşteaptă în această seară la o nouă ediţie incendiară "Jocuri de putere".

Rareş Bogdan a pregătit subiecte şi dezvăluiri de ultimă oră despre ultimele acţiuni ale "coaliţiei monstruoase Psd/AldeUdmr".

Iată anunţul lui Rareş Bogdan, de pe Facebook:

21.00 DEZVALUIRI:

COALITIA MONSTRUOASA Psd/AldeUdmr ATENTAT la bun simt si la simbolurile românești. FAPT fara precedent! Antinationalii au lovit din nou.

Astăzi, in plenul Senatului a picat la vot proiectul de lege privind obligarea autorităților locale de a monta steaguri tricolore pe bulevardele principale, la orașe și pe strada principala la sate, cu ocazia Zilei naționale, de 1 decembrie 2018. Deși proiectul a primit raport de adoptare din partea Comisiei de administrație publica. Cel care a ordonat respingerea legii nu a fost așa cum poate va așteptați un lider UDMR, ci liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae cel care a jignit recent și partizanii!

In plen, proiectul a primit 26 de voturi pentru adoptare (PNL, USR, PMP) și 62 împotriva (PSD, ALDE și UDMR). In comisia raportoare, de fond, Comisia de Administrație a dat raport de adoptare. Doar UDMR a votat împotriva. De întoarcerea votului in plen s-a ocupat exclusiv Șerban Nicolae. Proiectul nu prevedea cheltuirea nici unui leu de la bugetul local.

21.00 COALITIA MONSTRUOASA Psd/Alde/Udmr LOVEȘTE DIN NOU- Film cutremurător despre Transilvania și Romania - Atentat la simbolurile naționale, în Senatul Romaniei. Autor, aceiași trădători: Șerban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu

21.30 - Românii abandonați din afara granițelor vorbesc la „Jocuri de Putere”. Trei români din Valea Timocului descriu locul unde 300.000 de români sunt uitați de țara lor și călcați în picioare de statul sârb – Doi primari din Basarabia care au cutezat să voteze pentru România Dodoloață, în direct la „Jocuri de Putere”, alături de Rareș Bogdan și ministrul Cristian Diaconescu

23 - Mai puțin de 24 de ore până la Ziua Z pentru Justiție. Urmează DECIZIA! Ce va face Tudorel Toader, cum va reacționa Klaus Iohannis? - Analiza unui vot antinațional în Senatul României. Drapelul național, interzis de monstruoasa coaliție PSD-ALDE-UDMR

NU RATATI “Jocuri de Putere” cu Rares Bogdan de la 21.00 la 00.30