Rareş Bogdan: "Cele două fețe ale nesimțirii din PSD"

"(Ora 03.20 Ma doare sufletul.... dar scriu din RESPECT pentru cei ce nu s-au predat NICIODATA!)

Cu inima frântă de amintirile unor părinți care și-au îngropat copiii (ce poate fi mai dureros?), scriu probabil ultimul meu text. Așa simt acum. Revoltat, îngrețoșat, atins în speranța care nu mă părăsește niciodată, îmi caut puteri pentru a trage încă un semnal de alarmă. Visez că voi fi înțeles de oamenii care ar muri pentru țară, istoria ei, tradițiie ei și mai ales viitorul ei. Prezentul este grotesc, este dominat de rebuturi morale transformate în stâlpi ai societății. Când laboratoarele geneticii ideologice nasc mutanți politici precum Liviu Dragnea și Șerban Nicolae nu-ți rămâne în minte decât o întrebare: la ce s-a gândit poporul care i-a ales? Cât de știrbă este România, cât de opac ochiul ce nu vede evidența, cât de astenică fibra?

Două evenimente care aparent nu au legătură – afirmațiile jignitoare ale senatorului jurist Șerban Nicolae despre luptătorii anticomuniști din munți și petrecerea unde floarea PSD a sărbătorit ziua lui Liviu Dragnea exact când comemoram tragedia de la #Colectiv – au un trunchi comun: un obraz gros de 5 centimetri.

Dacă șeful PSD nu reprezintă un model pentru nimeni, căci lăudătorii sunt interesați de câtă putere mai are, iar când n-o va mai avea îi vor îndesa un picior în fund, senatorul are adepți sinceri. În România gibonilor, unii dintre ei vectori de opinie, Nicolae trece drept combinația fericită dintre Hammurabi și Napoleon. O lumină printre neoameni, acest senator consideră că partizanii anticomuniști, luptătorii din munți au dăunat României, i-au slăbit capacitatea de apărare.

Eu nu mai știu ce prezintă manualul de Istorie copiilor și tinerilor, habar nu am dacă mai caută cineva pe google referințe despre oamenii născuți liberi care au îndurat chinurile Securității și pe cele din închisorile comuniste. Câți or fi știind cine au fost Elisabeta Rizea, Iuliana Preduț, Ion Gavrilă Ogoranu, Teofil Mija, Teodor Șușman, Ion Chiuchiur sau Gheorghe Motrescu? Dacă n-au aflat, le-a spus Nicolae: unii care după 6 martie 1945 au subminat statul. Unii chiar timp de 30 de ani.

În ritmul în care se degradează lucrurile în România, dacă nu le oprim cumva, eroii neamului vor fi, peste 50 de ani, Nicolae și cei asemenea lui, iar pionierii vor depune coroane de flori la picioarele pe care și le-au băgat în România acești ticăloși. În ritmul în care se prăbușesc reperele, peste 50 de ani busturile lui Maniu vor fi scuipate, iar altarul Catedralei Mântuirii Neamului va fi înlocuit cu un tanc al Armatei Roșii. În ritmul în care ni se amputează fibra, dacă nu transformăm ora de Istorie în moment de evocare și rugăciune, copiii vor ști că nu suntem decât un popor de râme. Iar asta va fi o veste bună. Căci - nu-i așa? – din punctul de vedere al râmei, râma este ființa superioară.

Spusele senatorului PSD nu sunt doar o jignire la adresa celor care, având un fantastic simț al istoriei, au luptat împotriva terorii sovietice și a activiștilor cu împușcau în cap orice lipsă de loialitate față de regimul comunist. Vorbele sale sulfuroase sunt o palmă peste obrazul tuturor românilor verticali, curați la suflet, care nu au pe steag slugărnicia, ticăloșia și compromisul.

Cu el nu mai este nimic de făcut. Este un produs sinistru al tagmei care face din nesimțire o virtute politică. Aparține unei clase atinse de jigodie morală și probabil nu va fi sancționat. Cel puțin nu de către un om care este în stare să lase petrecerea să continue exact în ziua când părinții copiilor uciși la #Colectiv de indolența statului captiv îi jelesc. Dar tinerii, atât de mulții tineri din PSD care nu visează să confiște un județ, apoi toată țara, ci să construiască o stângă modernă, unde sunt? Pe mulți îi știu. Știu că nu se împacă ușor cu statutul de ucenici de lichele. Cum suportați să fiți atât de mult, de nedemn, de ipocrit făcuți de râs? Cum suportați să fiți colegi cu doi nesimțiți?

Glorie celor care au refuzat dictatura comunistă cu orice preț! Mă înclin!"