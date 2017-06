Rareş Bogdan: Când cultura produce mai mult decat idei

România stă pe un bulgăre de aur: un potențial cultural de miliarde de euro/dolari curați, nu petrodolari sau alt calvar din cauza căruia omenirea se năruie, scrie Rareş Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

Dar suntem atât de drogați de propria nimicnicie încât vom sfârși la nebuni, întrebându-ne de ce construim un gard național, în loc să durăm eternitate. Dar România are și câteva orașe fericite. Exemple care arată că nu suntem în metastază, că există sămințe de veșnicie în contradicție cu ce ni se turna în ureche în comunism - CULTURA NU PRODUCE.

De pildă, Clujul - nu deoarece am trăit eu acolo 25 de de ani, ci deoarece a început iar TIFF și energia emoțională conjugată face orașul să zumzăie ca o navă spațială. De câțiva ani, Clujul a intrat în zodia speranței, au apărut și Untold, Electric Castle și, din ce aud, mai sunt pe planșetă niște idei care vor aduce în plus sute de mii de turiști anual. TIFF 2017 a început vineri, sub straja lui Matei Corvin au fost peste 3.000 de cinefili la evenimentul de deschidere. Orașul respira cultura pe pâine in aceste zile și totul se schimba, orasul devine un imens Platou de filmare. Au ajuns la ediția 16, adică au o inima de 16 ani și Tudor Giurgiu cu Mihai Chirilov au sperat și au crezut chiar și atunci cand in jur totul părea ca nu se urnește.

De Sibiu aș putea să vă povestesc o lună! Dintr-un oraș ponosit, care se chinuia după revoluție să ridice Festivalul de Jazz și Festivalul de Teatru și se zbătea în sărăcie a răsărit o minune a inteligenței omului care știe, nu bănuiește! 15.000 de turiști străini vin la FITS anual, alte câteva zeci de mii din țară și cheltuie peste 25 de milioane de euro în oraș, în câteva zile. Să vă reamintesc faptul că numele lui Constantin Chiriac, artizanul FITS, valorează pe această planetă de 10 ori mai mult decât greutatea în aur a talentatului manager?

...Timișoara va fi în 2021 Capitală Culturală Europeană - nu a rulmenților sau a bananelor! ...Baia Mare, orașul mineresc uitat, intoxicat, se salveză in extremis. Cu cea mai bună școală de pictură după cea de la Balcic și acum de la Cluj, avea și un potențial de invidiat. Ce facilități au deja pictorii acolo, ce li se contruiește pentru a-i aduce din toate colțurile lumii va face din Baia Mare un pol al artei. Și - ați ghicit! - se va traduce prin încasări.

Căci CULTURA PRODUCE! Peste tot în lume, e bine că aflăm și noi! Bilbao! Orașul inventat în 1300 a renăscut, a fost repus pe harta lumii după construcția Muzeului Guggenheim! Clădirea din titan și oțel poate reprezenta un șoc cultural și pentru cea mai lucidă minte! Albert Dock din Liverpool! Primul ansamblu de depozite portuare din lume, construit în 1846, este azi unul dintre cele mai importante obiective turistice din lume - găzduiește, printre altele, Galeriile Tate, Muzeul Beatles, restaurante, hoteluri… și face parte din Patrimoniul UNESCO. (Îmi vine aici în minte coșul de fum din Baia Mare, 351 de metri, a treia construcție industrială din Europa!) Opera din Sydney, Mariinski Teatre din St. Petersburg, Scala din Milano…

Orașul Xanten din Germania, unde au reconstruit viața anticilor așa cum a imaginat-o Traian, iar turiștii intră în atmosfera de acum 2000 de ani dormind ca romanii, spălându-se ca ei, delectându-se cu bucatele lor, ascultând muzica lor, participând la lupte de gladiatori. Nu poate nimeni decât de plăcere. Un oraș roman au construit și australienii, unde desigur că n-a intrat în antichitate niciun legionar! Să vă spun ce facem noi cu Sarmisegetusa, Porolissum… îmi vine să urlu. Noi ne-am da în cap, unguri la români, români la unguri, în timp ce grecii și turcii, care nu că se adoră pot fi suspectați, își valorifică reciproc patrimoniul istoric, chiar dacă acesta e doar un ciob dintr-o amforă. Construiesc în jurul lui o întreagă poveste. Care - Bingo - aduce turiști!

Ce mai avem noi? Al treilea potențial geotermal din Europa. Dar și niște nătărăi care, în afară de faptul că sunt eterni nu reprezintă decât dovada erorilor genetice colective. Nenoricirea e că nu le cerem nimic și le vom cere tot mai puțin. O națiune care nu investește în educație nu află că avem ditamai potențialul. 42% dintre elevi sunt în categoria ANALFABETISM FUNCȚIONAL. Adică nu știu să facă raționamente elementare, nu pot aplica formule matematice (simple!!) în conjuncturi de viață. Mii de copii nu merg la școală deoarece sunt familii unde nu există decât o pereche de ghete sau bani strict pentru berea la pet de 2l. Nu sunt bani!... Dar bani ar fi, dacă n-am gândi cu tubul digestiv al politicienilor. Țineți minte de unde am plecat? De la un potențial de miliarde din CULTURĂ!