Rareş Bogdan, propunere INCENDIARĂ după ce fiica ministrului Educaţiei a spus că ştie ce pică la Bac

Rareş Bogdan

Fiica cea mare a ministrului Educației Naționale, Valentin Popa, este în centrul unui scandal uriaş. Tânăra susţine zilele acestea examenul de Bacalaureat, scrie realitateadesuceava.net.

Înainte de prima probă scrisă, un coleg al fetei a publicat pe Instagram o fotografie în care a fost etichetată și fiica ministrului. După ce subiectul a explodat în presă, singura reacție a Ministerului Educației a fost să precizeze că subiectele au fost extrase luni dimineață, conform metodologiei.

Imaginea i-a revoltat însă pe mulți dintre cei care au văzut-o pentru că fiica ministrului Educației Naționale, Valentin Popa, arată degetul mijlociu, iar pe fotografie este scris: „Baftă, fraierilor, știm ce pică”.

Imaginea respectivă este AICI.

Rareş Bogdan este intransigent şi spune că după apariţia unei asemenea informaţii, ministrul Educaţiei ar trebui să demisioneze imediat.

"Imi amintesc de nopti nedormite, de emotii peste emotii, de stresul meu si al familiei mele, de zilele acelea calduroase de iunie 1994... Dadeam BAC-ul. Am invatat, am invatat, am invatat si am luat si cu ajutorul Bunului Dumnezeu, patru note de 10 si un 8 la cele cinci probe ale Bacalaureatului. AMINTIRI...

Ce am citit acum m-a revoltat cu atat mai mult, dupa o astfel de informatie ar trebui sa demisioneze imediat MINISTRUL EDUCATIEI! Este o sfidare, o bataie de joc la adresa sutelor de mii de copii, parinti, frati, bunici, profesori implicati unii direct, altii indirect in ceea ce inseamna “Bacalaureat2018”. Unde a ajuns tara aceasta, Doamne? Odraslele sfertodoctilor si agramatilor au ajuns sa sfideze o tara intreaga! #josciumarosie", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.