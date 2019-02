Rareş Bogdan are o ipoteză-bombă pentru Diaspora: PSD-ALDE, acţiune de blocare a românilor de afară?

Rares Bogdan

Președintele Autorității Electorale Permanente, Daniel Barbu, a demisionat! Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Daniel Barbu, a demisionat din funcție și intenționează să candideze pe listele ALDE la europarlamentare.

În urma acestei veşti, Rareş Bogdan vine cu o ipoteză halucinantă.

"SEMNAL de ALARMA!

Ce sa intelegem din aceasta Stire de luni dimineata? Cumva ca profesorul Daniel Barbu nu doreste sa participe la ceea ce doresc sa faca Dragnea cu Tariceanu pentru Alegerile din 26 mai 2019? Se pregatesc cei doi indivizi periculosi pentru democratia romaneasca sa fraudeze alegerile europarlamentare? I-au cerut profesorului Barbu sa actioneze asupra Listelor Electorale Permanente?

Pregatesc PSD si Alde o actiune de blocare a cetatenilor romani aflati in afara granitelor sa isi exercite dreptul de vot? Urmeaza un furt al Alegerilor similar celui din 1946 in Romania? Este adevarat ca vor sa refuze prezenta unor observatori straini, iar batalia dusa de mai bine de 1 an si jumatate cu ONG-urile are drept miza blocarea prezentei unor obsrrvatori de tip ProDemocratia, FreedomHouse sau ActiveWatch la Alegerile de peste 3 luni si 1 saptamana?", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.