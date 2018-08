Rareş Bogdan: Oamenii din Diaspora trag semnale de alarmă. România e în bătaia vântului

Rares Bogdan

Rareş Bogdan a fost invitatul lui Octavian Hoandră, vineri seară, la o ediţie specială a emisiunii "Realitatea românească", la Realitatea TV.

Realizatorul "Jocuri de putere" a vorbit despre protestul din 10 august, unde oamenii au fost gazaţi şi bătuţi de jandarmi. Rareş Bogdan se întreabă dacă vom reuşi să aflăm adevărul despre acea noapte.

"Trăim, poate, e cea mai fierbinte şi ciudată vară din ultimul timp. Am crezut că 2012 a fost cea mai fierbinte de după Revoluţie. Cu mult depăşeşte această vară ce s-a întâmplat atunci. Ce e acum vine într-un context internaţional complet schimbat. România este în bătaia vântului.

Aş vrea să spun că pentru mine a fost o surpriză plăcută prima parte a zilei de 10 august, au venit 100.000 de oameni. Ziua de 10 august e o zi de concediu, faptul că au venit oameni de la mii de kilometri mi-a arătat că sunt oameni care trag semnale de alarmă. Le pasă de ţară. Eu am stat mult de vorbă cu cei din Diasporă, cu precădere din Italia: oamenii au un patriotism aparte. Îşi educă micuţii în tradiţia noastră creştină, îi învaţă rugăciuni şi poezii în limba română. Trimit între 4,5-7 miliarde de euro, anual, în ţară, nu meritau acest tratament. Niciodată aceşti oameni n-au vorbit de 1 milion de protestatari. A fost un întreg angrenaj pentru a pune în practică un scenariu: a împins România cu 28 de ani în urmă. O ţară care îşi alege un preşedinte dublu minoritar, extremele la noi nu există. O bună parte din discursul extremei l-a luat PSD, condus de Dragnea", a spus Rareş Bogdan.

Realizatorul TV a adăugat că jandarmii au avut un comportament inexplicabil la mitingul Diasporei.

"Numărul extrem de mare români care au participat la acest miting, calitatea lor extraordinară, eu am strâns mii de mâini... N-am înţeles şi nu voi înţelege, mi se pare extrem de periculos să treacă 2 săptămâni de când democraţia a fost pusă în pericol. Oamenii au un respect pentru arma miliară în această ţară. I-au văzut pe jandarmi la momente critice în această ţară, dar i-au văzut şi la zeci de mitinguri în care s-au comportat admirabil. De asta pe 10 august n-au înţeles de ce de la ora 16.00 au început să provoace. Noi am făcut oricum mult mai mult decât puteam face, ca televiziune. Ce avem noi, am difuzat imagini cu ajutorul oamenilor din Piaţa Victoriei. Întrebarea este: vom reuşi să aflăm adevărul?", s-a întrebat Rareş Bogdan.