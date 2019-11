Rareş Bogdan a votat la Roma: ”Iubiţi România în fiecare”

Rares Bogdan

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan şi secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, au mers să voteze la Roma.

"Am votat la Roma, la Academia di România, cu Robert Sighiartău şi prieteni dragi din societatea civilă, Oana Stănciulescu şi Oreste Theodorescu. Iubiţi România în fiecare zi, oriunde s-ar afla!", a scris Rareş Bogdan pe pagina de Facebook.

De asemenea, la ieşirea din secţia de vot, liderul PNL a afirmat că a venit la Roma "din respect pentru Diaspora, pentru fraţii noştri care nu au plecat de bine".

"Îi aşteptăm acasă! Am venit din respect pentru ei, am venit din respect pentru cei care în urmă cu 5 ani de zile l-au adus pe preşedintele nostru în fruntea statului, am venit pentru cei care ştiu că în continuare sunt alături de noi, iubesc România în fiecare zi, se gândesc la ţara lor. [...] Acum românii pot vota trei zile. Votul a început în urmă cu câteva minute în toată Europa şi va ţine trei zile şi îi aşteptăm în cele 842 de secţii să se prezinte pentru a vota pentru o Românie normală!"

Secţiile de votare din Diaspora vor fi deschise timp de 3 zile pentru aceste alegeri prezidenţiale pentru a se evita haosul generat în trecut.