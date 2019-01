Rareş Bogdan, reacţie incredibilă după ce a văzut un BMW pe pârtie

Rareş Bogdan a distribuit pe Facebook postarea unui român deranjat de gradul mare de nesimţire întâlnit pe străzile şi pârtiile din România.

Rareş Bogdan a apreciat postarea utilitizatorului Florin Carp, care a tratat cu ironie "şmecheria" din ţara noastră. Reacţia realizatorului Realitatea TV? "Din păcate, asta este România azi".

"Nu il cunosc pe acest Om dar il felicit din toata inima. Sunt convins ca acest Om nu a votat niciodata PSD, nu voteaza acest partid retrograd si NU va vota niciodata partidele care vor sa tina Romania in intunericul lipsei de educatie, a grobianismului si a inculturii agramate. Din pacate, asta este Romania azi. De ce a ajuns aici? Simplu, din cauza lor, din cauza noastra, din cauza fiecaruia care se complace, in loc sa incerce sa schimbe! Felicitari inca odata, Florin Carp. Realitatea surprinsa cu talent si obida omului ce vede si analizeaza cu durere", a postat Rareş Bogdan.

Iată textul pe care l-a apreciat Rareş Bogdan:

"Cinci zile am ieșit din bula mea roz, de orășean, european, corporatist și visător. Am plecat noaptea pe DN1 spre Valea Prahovei tocmai pentru a nu mă înghesui cu toți “șoferii de duminică”. Am mers regulamentar, corect și “cuminte”. Asta nu i-a împiedicat pe ceilalți să-mi dea flash-uri de pe banda 1, să-mi bage o fază mare de pe contra sens, să fiu depășit la limita accidentului sau să-mi iau claxoane doar pentru că ... am mers conform legislației. Am tăcut și mi-am văzut de drum.

În patru zile de zăpadă mi-am “făcut” 6 locuri de parcare. Eu cu mânuțele mele și lopata din dotare. Cum plecam pe pârtie cum locul era ocupat. Dar nu neapărat de vreo mașină ci de alte surori lopeți, navete de bere sau coșuri de gunoi care țineau rezervat pentru alții. Am tăcut și am deszăpezit mai departe ... doar nu-s locurile lu’ Tata și nici “je” nu rupe ștergătore sau înțeapă roți.

Chiar dacă mă pricep, pe pârtie o “ard” lejer, admir peisajul, mai fac o poză și niciodată nu arăt ce pot face ca să mă dau mare. Cu cât știi mai mult cu atât devii mai relaxat. Nu-mi las niciodată schiurile-n drum și întotdeuna dau “prioritate din spate”. Nu același lucru se întâmplă cu ceilalți ! De la “blugărăi”, specimenele alea de schiează-n blugi și “jeakă” de piele, până la profesioniști bine echipați, nimeni nu urmeazâ decât propria voință : “sunt jmecher, dă-te” ! Respectarea ordinii și logicii la intrarea și ieșirea din gondolă, a însemnelor și indicațiilor Jandarmilor Montani, a orarului de funcționare a instalațiilor, a parcării în stațiune, etc sunt de domeniul S.F.-ului. Am tăcut și am respectat în continuare.

0% + din cei aflați pe pârtie la Sinaia, Cota 1400, Cota 2000 au ajuns acolo ca să bage în ei. La -13 grade în “adidași” de pânză “băjeții” și colanți cu p****a la vedere “fetili”. Toți fumând și bând o bere rece așa ca la birtul din sat după o zi de prășit. Găști întregi venite la peste 2000 de metri altitudine ca să ia masa în familie, într-un apres ski destinat nu cumetriilor, pomenilor și parangheliilor ci celor care practică sporturile pentru care au fost create pârtiile alea. Să nu poți să te pi#i, să bagi un dulce, un ceai sau să stai la caldură pentru că e plin de “Tom Ford-iști” care nu înțeleg că acolo nu se stă ca la restaurant 5 ore ocupând toate mesele, este ceva ce “ca afară” nu vezi. Părinți în pantofi dându-se cu sania pe o pârtie roșie împreună cu copii urlând de frică și frig este imaginea imaculată a nivelului de înțelegere pe care îl avem : ZERO !

Am tăcut și am schiat în continuare până când, unu’ de-al nostru cu GoPro, s-a băgat/înfipt cu tupeu în față la telescaun, trecând prin noi ca Vodă prin Lobodă. Ăla a fost mometul în care am redevenit român și m-am întors la origini. L-am tras în spate, l-am băgat elegant în ###$$ mamei dumnealui și având în vedere gabaritul depășit pe care-l dețin lucrurile s-au calmat instant și după clasicul : “stai la coadă-n mo##** m##**-tii !” ... și a stat ! (nu, nu m-am simțit bine făcând asta)

La întoarcere, pe DN1 coloană de la Predeal la Comarnic ! Un Mercedes nou (seria S cred) cu numere roșii de Constanța și girofar albastru-n grila de la radiator(ultima fiță în domeniul șmecheriei auto), depășește pe contra sens cu flash-uri și avarii. La nici 5 minute, o Alfa Romeo albă, cu numere de Teleorman, face același lucru și se duce. Nimeni nu zice nimic nici măcar șoferul unui Cielo albastru de Ialomița cu un tupeu nemărginit depășind coloana prin ... dreapta !!!! ...

Am tăcut, și am condus mai departe în lumea mea. O lume de proști idealiști care speră la civilizație și evoluție.

Nu, nu vrem o țară ca afară ! Vrem o țară unde să putem fi șmecheri, să fentăm pe toată lumea, să arătăm cine e jupânu’, să furăm fără să fim prinși și să-i umilim pe cei săraci și slabi ! Asta vrea majoritatea pentru că asta întâlnești la tot pasul. Vă miră, vă șochează, vă intrigă și revoltă ce se întâmplă din punct de vedere politic ? Ghinion !

Fiecare e cu lumea lui numai că bula lor e mai mare decât a noastră!".