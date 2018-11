Rareş Bogdan a anunţat ce se întâmplă diseară, la Realitatea TV

Rares Bogdan

Rareş Bogdan a anunţat lista invitaţilor la emisiunea "Jocuri de putere", de luni seară.

Realizatorul TV va intra în dialog cu protestatarii #Rezist.



"În această seară de la ora 21.00 protestatarii #Rezist vin la “Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan”. Organizațiile civice care au ținut aprinsă flacăra anticorupției răspund tuturor întrebărilor și acuzațiilor tembele care le-au fost aduse de Propaganda Rosie.

Cătălin Teniță - “Geeks for democracy”,

Elena Ghioc -“Initiativa Romania”,

Florin Badiță - “Coruptia Ucide”,

Angi Șerban - “Coruptia Ucide”,

Mihai Polițeanu - “Initiativa Romania”

Doru Mărieș - Asociatia “21 decembrie”, împreună cu protestatarul clujean Thomas Mendel,

Radu Vancu - #vavedem, Sibiu,

Andi Cârlan - #rezistenta,

Claudiu Dumitriu -Alianța pentru Combaterea Abuzurilor Brașov

Ligia Măhălean - “Umbrela Anticoruptie Cluj”,

promit o analiza exploziva a sanselor “ciumei rosii” de a captura România.

Iar de la 23.30, Trei subiecte care ard: Razboi în Marea Neagră, la 25 de minute de România - Ce pățesc 550.000 de români din Marea Britanie - și Parisul, devastat violent după 30 de ani. Esecul major al Stangii in Franta. Ce urmeaza pentru Franta? Ce se intampla cu Europa? Doua corespondente Speciale din Paris. Specialistul in politica externa, Iulian Chifu in Direct, alaturi de jurnalistul de politica externa, Cristian Unteanu", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.