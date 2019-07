Rareș Bogdan, reacție în cazul Laurei Codruței Kovesi, cu șanse tot mai mari la Bruxelles

Rares Bogdan, la Bruxelles

Rareș Bogdan a salutat faptul că Laura Codruța Kovesi a rămas singura candidată pentru conducerea Parchetului European sau cel puțin așa pare, după ce contracandidatul ei, Jean- Francois Bohnert, a fost numit pe un alt post, respectiv în fruntea Parchetului Financiar din Franța.

"Doamne ajută! Românii merită această bucurie!! Socialiștii au încercat ieri să schimbe componența comisiei de negociere a Parlamentului, adică o tergiversare, dar PPE s-a ținut pe poziție! Iată însă că lucrurile par a se rezolva simplu! Dreptatea, până la urmă, își face drum! Go! Go! Go!!!

Later edit - Dăncilă: nu este oportună susținerea Laurei Codruța Kovesi pentru postul de procuror-șef european.", a punctat Rareș Bogdan pe pagina sa de socializare!