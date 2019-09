Rareș Bogdan: ROMÂNIA nu pierde portofoliul și poziția din Comisie

Rares Bogdan

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, îi asigură pe ,,binevoitorii care încearcă sa manipuleze, ROMÂNIA nu pierde portofoliul și poziția din Comisie''. Într-o postare pe Facebook, fostul jurnalist califica drept inconștientă nominalizarea premierului Dăncilă.

Iată postarea lui Rareș Bogdan:

,,Rovana Plumb a fost respinsă in Comisia JURI, Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European, cu 15 voturi împotriva, 6 voturi in favoare și 2 abțineri, dintr-un total de 23 - anunț de ultima ora!

In mod normal, doamna Plumb nu va mai putea fi audiată in Comisia de Transport! E greu de crezut ca Ursula Von Der Leyen va forța intrarea in audierile care încep luni, săptămâna viitoare, cu actuala reprezentanta a României.

Practic comisia JURI a respins propunerea făcută de inconstienta Viorica Dancila. România este obligată sa revină cu o alta propunere! Sa fie CLAR, pentru binevoitorii care încearcă sa manipuleze, ROMÂNIA nu pierde portofoliul și poziția din Comisie!

Revin cu detalii'', scrie Rareș Bogdan.