Rareș Bogdan, replică acidă pentru Liviu Dragnea, după atacul violent al șefului PSD

Rareș Bogdan i-a răspuns lui Liviu Dragnea, după ce acesta l-a atacat pentru că ar fi stat ”cu capul plecat” în fața Angelei Merkel la summitul de la Sibiu.

Rareș Bogdan crede că Liviu Dragnea și liderii PSD sunt disperați și se tem de cei care îi pot bate în alegeri.

”Sa vedem si pozele acum..... Din nou. Stiu ca ii doare rau ca m-am salutat cu cordialitate si respect cu Doamna de Fier a Europei. Stiu ca ii doare rau ca am schimbat cateva cuvinte cu distinsa Doamna Cancelar a Germaniei. Stiu ca ei nu inteleg ca respectul aratat unei Doamne, in cazul acesta pe nume Angela Merkel, este chiar mai important decat modul de a saluta un prim ministru al unui stat prieten si aliat. Mai stiu insa ca Dragnea si ai sai sunt disperati si se tem exact de cei care ii pot bate rau in Alegeri”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Liviu Dragnea îl atacase cu puțin timp în urmă, în timpul mitingului de la Galați.

”Ați văzut poza cu Rareș Bogdan care s-a închinat în fața Angelei Merkel? De la ăștia așteptăm noi salvarea? De ani de zile acești oameni numai asta fac, altceva nu știu”, a spus Liviu Dragnea.

Rareș Bogdan și ceilalți lideri PNL s-au întâlnit joi cu liderii Partidului Popular European, familia politică a liberalilor, înaintea summitului european de la Sibiu.

Șeful PSD Liviu Dragnea a afirmat, la Galați, că ”astăzi, ținem summitul PSD la Galați”. ”Suntem europeni și la Galați și la Tulcea, și în Muntenia, și în Oltenia, și în Banat, noi suntem europeni în toată țara”, a afirmat liderul PSD .

Acesta a mai spus că Iohannis a furat Ziua Europei. ”A ținut să prezinte liderilor europeni România așa cum a vrut el, a folosit acest summit pentru campania sa electorală”, a spus acesta.

”Oriunde mergem în țare este un grup de bătăuși. Este un grup de bătăuși care se ține după noi. Aseară, la Galați, au fost găsiți bolovani, pietre și bâte. Iohannis vrea să ne conducă cu bâta”, a mai declarat acesta.