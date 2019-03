Rareș Bogdan pentru realitatea.net: "Duminică voi face emisiune, dupa aceea..."

Rareș Bogdan, în studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Rareș Bogdan a oferit reacții ample pentru realitatea.net referitoare la candidatura la europarlamentare, din partea PNL.

"Da. Am decis sa intru. Ma voi lupta pentru ca Romania sa nu fie acaparata complet de tentaculele PSD - ALDE - UDMR.

Voi ajunge in fiecare oras din Romania in urmatoarele 10 saptamani. Voi explica fiecarui membru, fiecarui militant, activist, simpatizant PNL ca, pentru prima data in istoria postdecembrista, PNL poate fi primul partid din Romania in seara zilei de 26 mai", a explicat Rares Bogdan, pentru realitatea.net.

"Acum sunt masina, pe Calea Victoriei, ma indrept spre Palatul Parlamentului", a adaugat jurnalistul.

"Duminica voi face emisiune, dupa aceea nu stiu, voi vorbi cu Cozmin Gusa. Dupa amiaza, probabil ca ma voi vedea cu Cozmin", a incheiat Rares Bogdan mesajul pentru site-ul Realitatea.